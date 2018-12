Pepe și-a lansat piesă nouă – „Mi-am ales”. Imagini incendiare, cu fete goale în cadă | FOTO & VIDEO

„M-am luat cu una, cu alta, cu emisiuni, cu evenimente, concerte, petreceri şi iată că se face aproape un an de când am lansat „Rămâne Între Noi”. Degeaba nu am stat nici pe partea muzicală a lucrurilor fiindcă alte două piese sunt aproape gata dar nu era timpul lor. Acum este momentul pentru „Mi-am ales”, iar reacţiile oamenilor, publicului, prietenilor, fanilor ce au ascultat piesa în concertele din weekend mă fac să cred că am făcut cea mai bună alegere”, a spus Pepe referindu-se la noul single.

Şi dacă piesa este un mix excelent între pasiunea specifică din flamenco ce îl defineşte pe Pepe şi ritmurile latino actuale, videoclipul nu avea cum sa fie altfel decât fierbinte. Videoclipul este unul incendiar, în care apar multe tinere voluptuoase, în ipostaze provocatoare.

„48 de ore în 3 zile au durat filmările aceasta incluzând şi cele vreo 6-8 ore din prima zi în care am tot filmat şi la final nu am avut nici măcar o secundă din videoclip. A fost ca o „repetiţie generală” cu tot setup-ul, toată regia tehnică, machiaj, casting, lumini. Eu zic că aşa trebuia să se întâmple fiindcă după o mică pauză, am revenit şi totul a mers impecabil, ba mai mult de atât, şi distracţia a fost mai mare fiindcă aveam subiect de glume.

Nu ne-am putut abţine să nu facem şi o mică petrecere mai ales că la un moment dat au venit, în trecere, şi Connect-R şi Romică Ţociu. Connect-R apare şi în videoclip însă Romică a ales să rămână în spate fiindcă cineva trebuie să le explice şi fetelor cum să se mişte, cum să stea la cadru, cum să se „joace” cu camera”, spune Pepe

În ceea ce priveşte partea tehnică a lucrurilor trebuie notat faptul că videoclipul a fost filmat în regia lui Vlad Ionescu care işi face botezul în industrie, la cei numai 20 de ani fiind cel mai tânăr regizor cu care a lucrat Pepe vreodată şi probabil cel mai tânăr regizor de la noi, în general. A avut însă un DOP cu vechime şi greutate, Ştefan Mangir fiind un veteran deja, fără doar şi poate. Şi dacă vorbim de veterani, Liana Obancea este vinovată de tot ceea ce a însemnat styling pentru „Mi-am ales”, atât pentru, Pepe cât şi pentru fete.

Pe partea muzicală, Răzvan Matache semnează compoziţia, versurile fiind scrise de chiar de Pepe.

