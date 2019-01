„Am învațat să fac multe lucruri cu stânga. Mi-am făcut freza și m-am încălțat. Am fost în vacanță, m-a luat valul să mă dau cu placa și m-am urcat frumos acolo sus pe munte. Împreună cu doi prieteni nu ne-am uitat în buletin, am uitat ce vârsta avem, m-am dus și fără cască. Când am prins porțiunea cea mai lată am prins viteză și am făcut viraje, mi-a alunecat placa și am căzut direct pe umăr. Nu știam ce mi-am rupt, când am făcut așa din umăr am simțit că e dat peste cap. Când am ajuns la hotel m-a dezbrăcat și descălțat Raluca, nu mai știam de mine. Mi-au făcut masaj și mi-au așezat umărul. O să mă duc și la RMN.”, a spus Pepe la tv.

„Am fost inconștient, am riscat. Vina a fost a mea. Sunt sigur că prin gimnastică medicală o să mă recuperez total, nu e cazul de operație. Sperietura a fost pe cinste. M-am crezut în filme cu Van Damme. Vreau să exclud varianta operației. O să mă mai urc pe placă, dar am mai multă grijă. Deși i-am promis Ralucăi că nu mai merg. Trebuie să ne ponderăm.”, a mai spus Pepe.

Pepe este prezent pe scena muzicală din România de foarte mulți ani. În plan personal, Pepe este însurat cu Raluca Pastramă, împreună cu care are două fetițe, Maria și Rosa. Pepe a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, divorțul fiind unul cu scandal.

