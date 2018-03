Peter Imre a trecut printr-un mare impas. “Fusesem diagnosticat cu o boală incurabilă și mi se spusese că nu pot să fac copii”

Omul de afaceri Peter Imre a trecut printr-un moment de mare cumpănă în urmă cu ani, când i s-a spus că suferă de boală incurabilă și nu poate avea copii.

Peter Imre este un cunoscut om de afaceri de la noi din țară. de-a lungul anilotr, el a fost în centrul atenției și pentru relațiile amoroase pe care le-a avut, una dintre acestea fiind cu prezentatoarea de televiziune Corina Dănilă.

Peter Imre mărturisea, într-un interviu, că s-a căsătorit de foarte tânăr, a trăit o poveste de iubire de excepție, dar a trecut și printr-un moment de cumpănă, când a fost diagnosticat cu o boală incurabilă și i s-a spus că nu poate avea copii.

“A devenit mama copilului meu înainte să ne căsătorim. Tocmai fusesem diagnosticat cu o boală incurabilă, cancer, și mi se spusese că nu pot să am copii. Și chiar atunci femeia aceasta mi-a spus că voi fi tată!

Dumnezeu știe ce face și trebuie lăsat să facă ceea ce trebuie. Sigur că, de atunci, medicina a evoluat, boală nu a mai fost ceea ce părea să fie, dar atunci, părinții mei au rugat-o pe Lacrima să lase copilul, cu atât mai mult cu cât eu aveam doar 19 ani și mi se spunea că voi muri în câțiva ani”, își amintea Peter Imre pentru publicația Tango.

“Practic, momentul în care ea a rămas gravidă și cel în care am fost diagnosticat cu cancer au coincis. Eu am plecat la Budapesta, la tratament, iar ea și-a văzut de ale ei. Până am revenit eu, după un tratament destul de complicat, după un an de zile, copilul era născut, după care am preluat eu creșterea copilului și ea s-a dus la facultate”, mai explicat Peter Imre, care în anul 2006 se căsătorea cu Marina Meleșcanu.