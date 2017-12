În plină iarnă, Anda Adam a încins rețelele de socializare. Ce mai tare ipostază cu posteriorul artistei

Cântăreața Anda Adam a încins atmosfera pe internet după ce a făcut publică o fotografie în care își expune posteriorul în costum de baie minuscul.

Anda Adam, care este mămica unei fetițe pe nume Evelin, este prezentă pe scena muzicală din România de foarte mulți ani.

Anda Adam, care de curând a explicat ce i se întâmplă după o partidă de sex, a reușit să înfierbânte atmosfera de pe o rețea de socializare ciu o fotografie incendiară.

În plină iarnă, artista a făcut publică o imagine cu ea în costum de baie.

Aflată pe marginea unei piscine, Anda Adam s-a lăsat fotografiată din spate, cu posteriorul la vedere, acoperit de un costum de baie minuscul.

Și Anda Adam are cu ce se lăuda. Este posesoarea unui posterior ferm și bombat, care atrage imediat atenția. Incendiara imagine a atras imediat like după like de la cei care îi urmăresc activitatea pe internet.

Citește și: Fotografii inedite cu Regele Mihai la 93 de ani