Povestea impresionantă a Laviniei, o adolescentă adoptată care a făcut ravagii la X Factor. A stârnit hohote de plâns | FOTO

Lavinia Florea are 16 ani și este din Timișoara. A fost adoptată de la 6 ani. A venit la concursul X factor, unde a interpretat melodia Nu mă uita. A impresionat pe toată lumea cu vocea sa, dar și cu sensibilitatea ieșită din comun. Lavinia Florea are o poveste de viață demnă de un film.

„Am o chestie ciudată, că toată lumea are părintele lui și eu nu-l am. De la patru la șase ani am fost la niște părinți maternali groaznici…

Am vrut să vorbesc cu mama reală, dar pe Facebook m-a blocat. Nu vrea să ia legătura cu mine femeia aia.

Pe mama n-o consider adoptivă, e ca și cum aș fi fost cu ea dintotdeauna”, a povestit concurenta.

În momentul în care Lavinia a urcat pe scenă și a început să cânte, Mihai Bendeac a făcut o criză de plâns. A izbucnit în lacrimi și a plâns fără oprire.

„Eu nu plâng niciodată în public”, i-a spus Mihai Bendeac mamei adoptive a Laviniei.



„E stresată de asta, să nu știe lumea de trecutul ei. Înseamnă foarte mult pentru ea”, spune mama adoptivă a fetei.

„Tu conții ceva, o anumită emoție. Sinceritatea pe care o ai nu poate fi trecută cu vederea, ești un pachet. Pentru ce am văzut, pentru cum ești, răspunsul meu este da”, îi spune Ștefan Bănică Junior Laviniei după ce aceasta încheie prestația pe scena X Factor.

„Aș vrea să spun ceva, dar nu știu ce să îți spun…

N-am plâns de 10 ani în public. Și știam că atunci când se va întâmpla nu mă voi putea opri. După 10 ani, copilul ăsta a făcut ceva și a dărâmat un zid”, mai spune Mihai Bendeac cu ochii în lacrimi.

Citește și: VIDEO / Aleşii au găsit vinovatul pentru eşecul referendumului: Poporul român!