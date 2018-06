Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Victor Slav zilele trecute. Luni, la prima emisiune “Te vreau lângă mine” la care a apărut după ce s-a aflat de separarea de prezentatorul de televiziune, Bianca Drăgușanu a fost extrem de sexy. A purtat o fustă mulată, din dantelă de culoare albă și o bustieră care i-a scos în evidență decolteul impresionant.

“Începând de astăzi, dăm refresh, ca să țineți minte. pentru că da, este vara marilor schimbări. vineri am decis să punem punct, așa cum spus săptămâni de-a rândul. Aducem iubirea înapoi în casa iubirii. Asta am decis. Și dacă n-am putut să aducem iubirea înapoi la propiru și la fugurat, am zis să schimbăm locuitorii, că poate o fi mai bine, nu-i așa? Până aici, zis și făcut.

Astăzi am avut un sentiment foarte ciudat când am intrat și era casa goală. Așa, un gol în stomac. dar sunt foarte convinsă că tot răul este înspre bine, da, și orice sfârșit reprezintă un nou început”, a declarat Bianca Drăgușanu la începutul emisiunii pe care o moderează la postul de televiziune Kanal D.

Citește și: REPORTAJ/ Trista istorie a Hipodromului din Ploiești. În căutarea gloriei de altădată și a timpului pierdut/ VIDEO&FOTO