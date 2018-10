Principele Nicolae al României și soția sa, Alina Binder, au acordat un interviu pentru Antena Stars. cei doi au afirmat că își încep luna de miere în România, însă nu au vrut să dezvăluie care sunt celelalte destinații. De asemenea, Alina Binder a explicat ce se întâmplă cu buchetul ei de mireasă.

„Am vrut să aducem un omagiu străbunicilor şi am ales acest loc (n.r. Curtea de Argeș). Am venit cât am putut de repede aici, să depunem flori şi am simţit prezenţa lor şi i-am avut alături. Înseamnă foarte mult pentru noi Curtea de Argeş. Buchetul de mireasă îl voi lăsa la Regina Ana, bunica lui Nicolae”, a declarat Alina Binder, conform spynews.ro.

„Avem altfel de emoţii acum, uitându-ne în urmă şi văzând cum a ieşit evenimentul şi ce amploare a avut, suntem emoţionaţi de tot ajutorul pe care l-am primit”, a mai spus ea.

„Mă bucur foarte mult că sora mea a venit şi a fost alături de noi în acest moment special. A fost foarte trist că familia mea nu a venit, dar am o familie nouă acum şi sper că vom avea o legătură cu familia mea în viitor, dar o am pe Alina, am socrii foarte drăguţi şi sunt foarte norocos că acum sunt alături de familia Alinei.

A fost o tristeţe pentru noi că Familia Regală nu au fost alături de noi, dar noi suntem alături de ei şi sper că putem avea un proiect sau mai multe proiecte în comun cu ei, pentru viitorul ţării noastre.

Este o surpriză unde vom merge în luna de miere, dar vom sta în România pentru mai multe zile şi anul viitor vom avea o călătorie mai lungă. Începem luna de miere în ţară, în România, ţara noastră”, a mărturisit principele Nicolae.

Cununia religioasă a principelui Nicolae de România cu Alina Binder a avut loc în data de 30 septembrie la Sinaia. petrecerea de nuntă a fostt ținută la Cazinoul din Sinaia. La nunta principelui Nicolae cu Alina Binder au fost prezenți prieteni din aproape 13 țări, ambasadori, personalități din corpul diplomatic și din familii regale. Însă mătușa sa, Principesa Margareta, pe care fostul principe Nicolae și-a dorit-o nașă, nu a fost prezentă, aflându-se într-o vizită în Franța. Principele Nicolae și mireasa lui au fost conduși la altar de nașii lor, Liviu Popescu și soția acestuia, Simona Popescu. Cuplul princiar a mai avut o pereche de nași, Constantin Filitti şi Alexandra Butculescu Filitti.

