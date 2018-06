Probleme de sănătate pentru Sandu Lungu. “Am crezut că am făcut infarct”

Sandu Lungu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători de la noi, a trecut prin momente extrem de neplăcute. De curând, acesta a ajuns de urgență la spital. Inițial, luptătorul a crezut că a făcut infarct. Totul s-a întâmplat înainte ca luptătorul să participe la o gală care a avut loc în China.

Acum aproape o lună, pe 12 mai, luptătorul Sandu Lungu a participat la o gală MMA la Beijing, fiind făcut KO în prima rundă de Chris Barnett.

“Această poză este făcută înainte de plecarea în China, cu 5 zile, la spitalu județean Oradea, secția urgență. Noaptea am avut dureri mari, dimineață am mers la urgență pentru că am crezut că am făcut infarct, dar acest virus, la rădăcina nervului, numit și zona zoster, are simptome asemănătoare… Mulțumesc lui Dumnezeu pentru sprijin, după o lună și o săptămâna, azi-noapte nu am mai folosit calmant puternic, adică tramadol… În China luam 5 tablete pe noapte, adică la o oră distanță, ca să pot ațipi cât de cât…

Aveți mare grijă de această boală care apare pe fond de imunitate scăzută, oboseală, stres… este o boală rară, dar totuși există. Și cel mai rău este că nu există tratament, doar odihnă și răbdare până trec durerile, care pot dura o lună sau chiar un an… A fost și este o perioadă grea, am continuat antrenamentele, deși medicul mi-a recomandat clar odihnă și să renunț la turneu, dar încăpățânat și la insistențele impresarului, am mers totuși crezând că poate voi fi mai bine, dar starea s-a înrăutățit acolo…

Vă mulțumesc pentru tot, voi încerca să mă ridic. Cu siguranță nu voi lasă lucrurile așa, nu voi ieși din viața de luptător activ cu marca unui asemenea eșec, cel puțin o luptă mare îmi doresc pe final… Știu că mulți îmi doresc retragerea, dar am o întrebare pentru ei, îmi întrețin ei familia sau este vreo lege că nu am voie să lupt?

Dacă deranjez într-atât încât pe unii îi doare stomacul, îi rog să nu se uite… rușine sau nu, deocamdată pentru familia mea este cea mai bună sursă de venit și nu voi merge la cerșit pe stradă pentru că unii oameni, cărora mami și tati le oferă tot, vorbesc prin spatele meu să mă retrag. Când nu mă voi mai putea ridica din pat și când nu mi se vor mai oferi lupte mă voi retrage. Cu respect S L!”, a afirmat Sandu Lungu.

Ulterior, Sandu Lungu a postat un mesaj legat de familia sa.

“Am învățat un lucru după această boală, că umblăm ca pe un fir de ață în această viață care se poate rupe în orice moment, să stăm cât mai mult posibil lângă adevăratele noastre bogății familia și să îi pregătim pentru jungla în care urmează să le dăm drumul, plină de prădători, să îi învățam să respecte mai mult oamenii necăjiți și mai în vârstă, să fie pregătiți în orice moment pe când vor fi independenți!”, a precizat el pe o rețea de socializare.

