“El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el ca le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost la terapie de cuplu. L-am terorizat pe domnu(n.r Marian Drăgulescu). Ne-am tratat și separat și împreuna. Am observat îmbunătățiri.”, a spus Corina Drăgulescu la Antena 1.

“Ea este o persoană super perfecționistă și ea vrea sa rezolve toate lucrurile dacă se poate. Nu ma lasă pe mine să fac nimic. Dacă s-ar pricepe la gimnastică cred că ar veni și acolo. Și normal că s-au produs anumite dezechilibre.”, a declarat Marian Drăgulescu în emisiunea XNS.

