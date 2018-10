Probleme pentru fiica lui Florin Salam după ce a născut. „Nu mai am lapte”

Prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, Betty Stoian a mărturisit că și-a alăptat băiețelul doar câteva zile, dat fiind că nu mai are lapte.

„Nașterea a fost foarte ok. Eram panicată. A fost și prima mea operație, nu am fost internată niciodată. Am făcut cezariană. Am alăptat o săptămână și ceva, acum nu mai am lapte. Și eu am fost alăptată doar două, trei zile”, a spus Betty Stoian.

Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că a avut mari probleme cu sarcina în primele trei luni.

„Am avut o sarcină grea, trei luni de zile am avut sarcină toxică, făceam în fiecare zi perfuzie, vărsam orice. Am slăbit foarte mult, în loc să mă îngraș. Mama mea a avut sarcină toxică trei luni de zile. Nu știu cum va fi următoarea sarcină”, a explicat ea.

La începutul lunii octombrie, Betty Stoian, fiica manelistului Florin Salam, a devenit mămică pentru prima oară. Tânăra, în vârstă de 18 ani, a adus pe lume un băiețel, Matthias, din povestea de iubire pe care o trăiește cu Cătălin Vișănescu. Betty Stoian urmează să-și boteze fiul în luna martie a anului viitor.

