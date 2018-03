Punctul slab al lui Giani Kiriță. De ce suferă sportivul. “Mi-am văzut moartea cu ochii”

Deși pare că nu se teme de nimic, fostul fotbalist Giani Kiriță are și el punctul său slab. Sportivul suferă de claustrofobie.

Giani Kiriță este unul dintre concurenții care fac legea la emisiunea Exatlon România de la postul de televiziune Kanal D, acolo unde face parte din echipa Faimoșilor, echipă alături de care a reușit foarte multe performanțe.

Deși pare că Giani Kiriță, care a fost căsătorit cu Daniela și are doi copii, nu se teme de nimic și că este greu de învins, acesta are un punct sensibil. Nu suportă sub nicio formă spațiile închiose. De altfel, din cauza claustrofobiei a avut de tras Giani Kiriță și când a participat la show-ul Fort Boyard, de la Pro TV.

Atunci, el a fost pus să se scufunde într-un tunel inundat cu apă pentru a culege un indiciu, dar a avut un atac de panică și a cerut imediat să fie scos de acolo.

„Am simțit că mor. Frate, nu vezi nimic, totul e tulbure și în momentul în care am simțit cușaă aia și am văzut că am puțin aer, atunci gata, am zis că mor. Mi-am văzut moartea cu ochii. Cușca mi se părea foarte mică, spații închise… mai ales că eu sunt și claustrofob. Am vrut să-mi înfrang și asta, vă dau cuvântul meu de onoare, dar nu se poate”, a povestit Giani Kirita la Fort Boyard.