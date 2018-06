Ramona Gabor dă detalii despre viața ei sentimentală. “Nu am putut să îmi fac o relație timp de 3 ani de zile”

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, s-a mutat de curând alături de acesta, în America. Înainte de a se muta penste Ocean, Ramona Gabor a trăit la Dubai, acolo unde a reușit să se impună ca model și să-și facă propira afacere.

Dacă din punct de vedere al carierei i-a mers foarte bine, nu același lucru se poate spune și despre viața ei sentimentală.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Ramona Gabor a dezvăluit că i-a fost foarte greu să își facă o relație pe vremea cât s-a aflat la Dubai.

“În Dubai am fost mereu satisfăcută pe plan profesional, dar pe plan personal puțin mai greu. Nu am putut să îmi fac o relație timp de trei ani de zile, pentru că majoritatea bărbaților sunt căsătoriți și li se pare foarte normal să aibă pe cineva în viața lor pe lângă, iar mentalitatea noastră nu permite. Eu nu am vrut să renunț la principiile mele de viață doar ca să fiu cu cineva”, a mărturisit Ramona Gabor.

Ea a vorbit șiu despre ultima sa relație amoroasă.

“A fost cu un bărbat necăsătorit, bineînțeles. A durat doi ani, el era din Irak…

Nepotrivire de caracter. Da, aveam mentalități diferite, el arab, eu româncă. Totul e în regulă acolo până încep ei să te iubească foarte mult. Atunci intervi­ne o posesivitate ieșită din comun…

În a doua parte a relației eram 24 de ore împreună, dar în primele șase luni sunt convinsă că a mai fost în stânga și-n dreap­ta. A fost iubire sinceră, sunt convinsă că m-a iubit foarte mult. Și eu pe el”, a explicat sora mai mică a Monicăi Gabor.

Ramona Gabor a mărturisit că în prezent are o relație cu un bărbat pe care l-a cunoscut în Los Angeles. relația lor este una la distanță.

“Sunt într-o relație, dar este la distanță și nu sunt convinsă unde ne va duce această relație…

Planul este ca el să se mute aici. Dar nu știm, vedem, acesta este planul de la bun început. Și eu am răbdare, dar până când?!”, a încheiat ea.

