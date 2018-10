Răzvan Ciobanu dă detalii despre operația de eliminare a surplusului de piele. „A durat șase ore și jumătate”

Luna aceasta, creatorul de modă Răzvan Ciobanu a ajuns pe mâna medicilor esteticieni. Designerul a recurs la ajutorul specialiștilor pentru a scăpa de surplusul de piele.

Despre intervenția prin care a trecut a oferit detalii Răzvan Ciobanu în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Antena Stars.

„De ultima intervenţie mi-a fost frică toată viaţa. Am zis apoi că am curaj să o fac. Contează medicul la care mergi. Pielea aia nu avea unde să se ducă. Nu cred că o să fiu genul să stau în chiloţi. Nu a durut pe cât m-am aşteptat. Intervenţia a durat şase ore jumătate.

A doua zi m-am dat jos din pat şi m-a ajutat cineva. Acum pot un corset pentru două luni. Am chemat-o pe mama la mine, joi am fost operat şi sâmbătă am fost externat”, a explicat Răzvan Ciobanu la emisiunea „Star Matinal de Weekend”.

Citește și: Cele mai mari cutremure produse în ultimii ani în România. Un seism din 2014 a crăpat șosele în Galați