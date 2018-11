Răzvan Ciobanu și-a pus sentimentele pe tavă. „Eram un timid gras și habar nu aveam că cineva te poate iubi dincolo de asta”

Răzvan Ciobanu și-a pus sufletul pe tavă și a mărturisit ce sentimente de prietenie profundă îl leagă de o foarte bună prietenă, care urmează să se căsătorească.

Creatorul de modă a transmis un mesaj plin de emoție și de cuvinte înduioșătoare la adresa amicei sale, pe care o cunoaște de foarte mulți ani.



„Hmmm… ne știm din 2001, eu nu știam cum să mă port! Ai fost prima femeia care atunci când a ajuns la mine în atelier mi-a sărit în brațe și mi-a spus „I LOVE YOU, you are gorgeous”. Am simțit că nu era în acel fel… dar m-am fâstâcit și m-am înroșit teribil și nu am reușit să spun nimic. Apoi te-am iubit, pentru că deși mă iubeai… la fiecare probă îmi spuneai ce nu am surprins bine la tine. Asta m-a ajutat ENORM să evoluez profesional, apoi mă simțeam vinovat pentru că mă invitai la toate petrecerile tale MINUNATE, dar eu eram un timid gras și habar nu aveam că cineva te poate iubi dincolo de asta.

Am înțeles prea târziu, dar tot datorită ție. Și știu că te-am supărat de multe ori pentru că veneam ultimul și „fugeam” primul de la petreceri. Dar tu ai continuat să mă iubești chiar și așa… apoi știu că ți-ai făcut timp și ai venit pentru 2 zile în vacanță mea de la Mykonos (cu un om pe care știai cât îl iubesc), iar eu tot un vărsător (altfel decât vărsătorul din tine), am adormit și ne-ai așteptat jumătate de noapte gătită să te ducem la club. Iartă-mă!

Dar tu m-ai iubit și atunci… apoi ai „fugit” tu. Aici te sufocai. Ne-am văzut pe fugă într-un oraș prea mare și fascinant pentru mine, atunci nu am știut cât de dificil îți era… pentru că erai preocupată să-mi spui tot mie „cât de minunat sunt”… După te-am pierdut (mulți ani)!

Te-am regăsit ÎNTÂMPLĂTOR Crăciunul trecut în Londra. De parcă nu ne văzusem de 2 săptămâni, eram fericiți. Îndrăgostiți până peste cap… și nu țin minte dacă atunci ți-am mulțumit pentru că și datorită ție știu să iubesc #❤️ De atunci s-au întâmplat multe și am vorbit des și îmi spui încă I LOVE YOU, acum cred însă că am mai învățat cum să reactionaez la asta ?!

Sunt cel mai fericit să te văd cum radiezi, să te văd cum ai rămas TU. Și mă bucur precum un copil mic,p entru că acum îți pot spune FELICITĂRI! Ai decis să spui DA singurului bărbat care te merită. I LOVE YOU #❤️ #nomoretags”, este mărturisirea pe care Răzvan Ciobanu a făcut-o pe rețelele de socializare.

