Reacția Alinei Pușcaș după ce i-a fost comentată ținuta purtată la Viva Party. “Nu prea am înțeles”

Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a fost una dintre vedetele care au participat la Viva Party 2018.

La eveniment, Alina Pușcaș, în vârstă de 32 de ani, a ales să poarte o rochie de culoare neagră, în care a arătat foarte bine.

Cu toate acestea, au existat și voci, pe internet, care i-au spus că ar fi putut să aleagă o ținută mai sexy.



“Poți mai mult…așteptăm ceva mai… sexy-frumos-plăcut.. .eleganță…mai naturală…viață??????”, a fost unul dintre mesajele primite de Alina Pușcaș pe internet.

Reacția vedetei de televiziune nu a întârziat. Alina Pușcaș a răspuns:

“Nu mi-am dorit ceva mai dezgolit. O ținută sexy implică (pentru mine) atitudine, negru, umeri dezgoliți, spate gol… Naturală…aș spune că sunt. Nici măcar ruj nu am avut pe buze, părul a fost ff lejer prins…nu prea am înțeles unde NU am fost naturală ? Dar , suntem diferiți, păreri diferite ?”.