Loredana Groza a făcut prima declarație după ce a câștigat procesul în care a fost implicată cu interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă.

Scandalul dintre Gabi Luncă şi Loredana a plecat de la piesa “Cip-Cirip”, pe care aceasta din urmă a inclus-o pe albumul ei, “Agurida”. Cântăreaţa de muzică lăutărească susţinea că melodia respectivă este “Într-o zi la poarta mea”, din repertoriul său, Loredana folosind piesa fără să plătească drepturi de autor.

Cele două artiste au ajuns să se lupte în instanţă, din anul 2012 din cauza acestei melodii.

După ani de proces, instanța a decis că melodia pentru care se certau cele două face parte din folclorul românesc și poate fi cântată de oricine. decizia este definitivă.

Interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă este obligată de instanță să-i plătească Loredanei Groza cheltuieli de judecată și de recurs. Suma se ridică la 102.000 lei, aproximativ 22.000 de euro.

Loredana Groza, care joacă în musicalul Mamma Mia!, a făcut prima sa declarație după ce a câștigat procesul cu Gabi Luncă.



“Pentru că s-a încheiat procesul pe care domna Gabi Luncă mi l-a intentat împotriva dreptului de a cânta ”Într-o zi la poarta mea”, instanța dându-mi cîștig de cauză, fac și aici câteva precizări.

Nu am comentat niciodată public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Luncă de a mă da în judecată, deși am fost foarte surprinsă de acțiunea ei, cu atât mai mult cu cât s-a întâmplat la mai bine de 10 ani după ce am imprimat această piesă pe albumul “Agurida”, care a reprezentat la acea vreme omagiul meu pentru folclorul românesc și bogăția lui spirituală extraordinară.

Am un mare respect pentru munca fiecărui artist din orice domeniu, cum am un respect și o dragoste imensă pentru folclor. Mi-am dorit mereu să-l aduc în actualitate, să îl reinterpretez pentru generațiile noi. Și am făcut asta într-o perioadă în care lumea uitase de aceasta muzică. Era considerată desuetă și marginalizată.

Folclorul reprezintă însă identitatea si rădăcinile noastre și-l cânt cu o mare bucurie în fața publicului de toate vârstele. De aceea, mi-a fost foarte greu să înțeleg rațiunea acestui proces, cu atât mai mult cu cât am toată admirația pentru ceea ce reprezintă doamna Gabi Luncă în muzica folclorică românească. Însă demersul legal al domniei sale a fost nedrept și incorect.

În timpul procesului, în instanță au venit specialiști care au vorbit despre originile acestei piese și despre dreptul de a fi folosită. Noi ca artiști vorbim pentru public prin emoțiile spectacolelor noastre.

Vă mulțumesc, Loredana”, a afirmat Loredana Groza.