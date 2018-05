Spectacolul Mamma Mia! a fost pus în scenă la București, având în distribuție nume mari din lumea artistică din România. Codin maticiuc a mers vineri seară la spectacol și a rămas impresionat de cea ce a văzut.

Deși a recunoscut că a fost sceptic la început, Codin Maticiuc a afirmat că a fost cucerit după ce a văzut musicalul. Acesta a vorbit în termeni laudativi despre celebra cântăreață Loredana Groza, cea care a intrerpretat-o pe Donna în musical, rol care, în filmul hollywoodian cu același nume a fost jucat de renumita actriță Meryl Streep.

De asemenea, Codin Maticiuc a fost impresionat și de prestațiile Ancăi Țurcașiu, ale lui Aurelian Temișan și Horia Brenciu.

“Maica-mea

Vineri seara am fost la premiera Mamma Mia. Îl mai văzusem. New York acum șaptesprezece ani, apoi Londra. De mai multe ori. De nenumărate ori. Îl iubesc căci iubesc muzica de la ABBA și nu te poți plictisi de un concert bun căci asta e fiecare musical pana la urma.

Am mers vineri cu inima strânsă. Știam ca regizorul și producătorii au ales sa traducă toate melodiile și nu știam dacă pot să duc asta. Cum vor suna acele super hituri în română? Cel puțin ciudat. Vă spun că n-a fost așa aproape deloc. Doar “Thank you for the music” și “What’s the name of the game” au avut traduceri slabe. Restul au fost foarte ok, iar “The winner takes it all” în varianta lui românească “E vina regilor” mi-a plăcut mai mult decât originalul dacă vă vine să credeți. Bine, clar e și vorba de interpretarea duetului Loredana Groza- Aurelian Temișan.

Castul e demențial, fraților. Loredana Groza e Dumnezeu. O consideram o artistă bună, acum sunt impresionat. Temișan foarte ok, Brenciu simpatic ca întotdeauna, bine distribuit pe rol. Anca Țurcașiu e foarte bună. Din toate punctele de vedere. Îmi venea să-i dau un “cf bby” pe Instagram, dar m-am abținut. Până acum. Cocuța și Boantă buni așa cum sunt mereu, dar cred ca n-a fost provocarea vieții lor. E și Flavia în distribuție și mă uitam ca încă nu-mi vine să cred că fata asta a fost cu mine.

Am văzut deci piesa “Maică-mea” într-o Sala Palatului plină ochi și nu pot să mă abțin să mă gândesc cât suntem de norocoși. Avem un spectacol impresionant la care putem merge cu bilete la preț acceptabil în care s-au strâns atâtea nume mari ale showbiz-ului. Asta nu există nicăieri in lume. Să vezi la New York asta cu Madonna și John Travolta. Never. Sau foarte scump. Este singura mea activitate mișto din săptămâna trecută la care efectiv n-am scos telefonul din buzunar pentru o poza măcar sau un instastory. Am vrut și apoi l-am pus la loc. Mi-am dat seama ca un așa spectacol trebuie trăit.

Thank you for the music, Mamma Mia!”, a comentat Codin Maticiuc în mediul virtual.