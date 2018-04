Reacția lui Teo Trandafir după moartea Ionelei Prodan. “Asta nu pot accepta și nici digera”

Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a avut o relație apropiată cu Ionela Prodan. Dispariția acesteia a întristat-o peste măsură.

Vedeta de televiziune Teo Trandafir a făcut declarații după moartea interpretei de muzică populară Ionela Prodan, care s-a stins din viață luni, 16 aprilie 2017. Avea 70 de ani și suferea de o boală cumplită.

Prezentatoarea de televiziune a vorbit despre decesul Ionelei Prodan, care va fi înmormântată joi, 19 aprilie 2017, la o emisiune de la postul la care lucrează, Kanal D.

“Important e că nu mai e, asta nu pot accepta și nici digera. Am văzut parcă ceva la ultima ei apariție, dar am crezut că e doar o dispoziție de moment, cu atât mai mult cu cât nu știam să fi suferit de ceva. Nu știam că s-a întâmplat, am aflat de la dumneavoastră, vă mulțumesc că mi-ați spus, dar mă gândesc la familia ei, căreia îi prezint condoleanțe, mă gândesc la toți oamenii care au urmărit-o.

Noi eram mai apropiate și pentru că semănam fizic cumva. Mă gândesc cum va fi mâine fără ea, nu lumea muzicii populare, ci lumea în general. Cred că va fi trist. Va fi trist o perioadă”, a spus Teo Trandafir, prin telefon, în cadrul unei emisiuni Kanal D.