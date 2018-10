Reacție incredibilă a lui Răzvan Ciobanu când s-a întâlnit cu iubitul la film. A ieșit scandal monstru

Răzvan Ciobanu a avut o relație cu Marius, de care designerul s-a despărțit în luna iulie a acestui an. După separarea celor doi au ieșit la iveală amănunte șocante, Răzvan Ciobanu mărturisind că a fost bătut de cel care i-a fost partener de viață.

De curând, Răzvan Ciobanu s-a întâlnit la film cu fostului lui partener de viață, care era însoțit de cineva.

„M-am dus într-o seară la film și în sală era fostul meu iubit cu un domn. M-am dus la el și i-am spus: „Tu ce cauți, mă, aici?”. Mie îmi place în public, n-am nimic de ascuns. Fostul meu a părăsit sala atunci. Omul era prețios și mi-a răspuns că se uită la film.

I-am zis că mă urc pe acolo și îi dau doi pumni în cap de ne scot bodyguarzii afară. De acum încolo, pe care îl prind facem circ. M-am dus (nr. la persoana care era împreună cu fostul lui iubit) și i-am spus că n-are nici o vină, sunt eu nebun.

De acum încolo, o să mă amuz foarte tare. Imaginea mea nu are de suferit, sunt designer, sunt un om, am sentimente, am reacții”, a povestit Răzvan Ciobanu la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

