Reacție neașteptată a lui Marcel Toader. „Tot ce am făcut în viața mea…”

Marcel Toader a stârnit numeroase controverse de-a lungul anilor, cu diversele scandaluri în care a fost implicat cu fostele sale partenere de viață și nu numai.

Omul de afaceri a transmis, pe contul său de socializare, un mesaj prin care susține că nu regretă nimic din ceea ce a făcut în viață.

„#Nu #contează #ce…! Observ că se scriu fel de fel de lucruri despre mine…”No Mather What !! „Nu-mi pasă ce” !

Tot ce am făcut in viața mea, îmi asum.

Am făcut doar ce am simțit și doar ce mi-am dorit . Nu trăiesc cu regrete și nici resentimente nu am. Viața este scurtă, uneori mai scurtă decat o linie de de creion ștearsă de timp??”, a scris Marcel Toader pe pagina sa de Facebook.

Marcel Toader a divorțat, la începutul acestui an, de cântăreața de muzică populară Maria Constantin. Omul de afaceri are la activ șase căsnicii și tot atâtea divorțuri.

