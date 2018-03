Replica pe care i-a dat-o în direct Andrei Gheorghe lui Mihai Albu. Designerul e marcat și acum

Mihai Albu a rememorat iun moment pe care l-a trăit cu Andrei Gheorghe în urmă cu 10 ani, la TV. Replica pe care regretatul jurnalist i-a dat-o designerului de pantofi i-a rămas și acum în minte.

Andrei Gheorghe i-a dat o replică neașteptată lui Mihai Albu referitor la încălțămintea pe care o purta la acea vreme, iar cuvintele celebrului jurnalist i-au rămas profund în minte designerului de pantofi.

“Să tot fie vreo zece ani, tot zi de iarnă, cam ca acum, eu invitat la “Treișpe paișpe”, tema- puțin din modă și palatele țigănești (eu de formație fiind arhitect) Inainte de a intra in platou am socializat puțin cu Gheorghe, chiar am vorbit și despre pantofi și arhitectură. Iarnă fiind, purtam niște cizme destul de inalte, cu multe barete, catarame si ținte, un fel de motorboots. In culise nu a pomenit absolut nimic de ele, deși le-a privit prelung…

Gata, intru in platou (nu cad în gol ?) mă intămpină, mă invită sa iau loc si zice “Băă, ce bașcheți ai!!” Zic “Nu, nu sunt bascheți!” Zice “Ba da, mă, sunt bașcheți!” …asta in direct! ??. Și acum când port ceva mai de iarna zic că îmi iau bașcheții. RIP ANDREI GHEORGHE!”, a povestit Mihai Albu.

Jurnalistul Andrei Gheorghe a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. El a fost găsit mort în reședința sa din Voluntari în data de 20 martie. Andrei Gheorghe va fi incinerat, iar ceremonia urmează să aibă loc sâmbătă la crematoriul uman Vitan Bârzești din Capitală. Potrivit medicilor legiști, Andrei Gheorghe suferea de probleme cardiace.