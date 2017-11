Revista ELLE împlinește 20 de ani de existență în România, ocazie cu care a lansat un număr de excepție, care o are pe copertă pe Mădălina Ghenea, împreună cu fetița ei.

ELLE sărbătorește această aniversare importantă printr-o ședință foto spectaculoasă și printr-un eveniment plin de strălucire – ELLE Style Awards, în cadrul căruia se vor decerna cele mai importante premii din industria de modă și frumusețe din România. Acesta a fost și motivul pentru care EllLE a reunit într-o ședință foto aniversară nominalizații la cea de a șasea ediție a premiilor ELLE Style Awards, adică cele mai importante vedete din România și cele mai marcante nume din industria de modă autohtonă. Printre acestea, Inna, Delia, Antonia, Andra, Corina, Irina Rimes, modelul Alice Peneacă, creatoarea de modă Maria Lucia Hohan.

Cu această ocazie, ELLE România i-a întrebat pe nominalizații ELLE Style Awards de anul acesta ce anume pun în munca lor din ceea ce îi definește ca oameni.

Delia, nominalizată la categoria Best Pop Artist:

„Nu-mi place să fiu îngrădită, nu suport regulile. Îmi place ideea de libertate extremă, nu mă supun normelor. Asta face parte din personalitatea mea, nu îmi plac NU-urile. Nu există pentru mine. Și refuz să nu fac lucruri doar pentru că mi se cere să nu le fac. Îmi place să fac ce nu trebuie. Asta exprim și în muzică, și în viața cotidiană.”

Antonia, nominalizată la categoria Best Pop Artist:

„Îmi pun în muzică atitudinea, încerc să exprim doar lucruri pozitive. Vreau să motivez oamenii (mai ales când fac o piesă de dragoste, când vreau să-i fac să treacă peste o decepție), vreau să se distreze pe muzica mea, să se descarce. Încerc să fiu pozitivă și asta vreau să simtă oamenii despre mine, să le transmit căldura mea. Mă transform când urc pe scenă, nu mai știu nimic despre mine, iau multă energie de la public.”

Andra, nominalizată la categoria Best Pop Artist:

„Cu siguranță, inima mea se oglindește cel mai bine în muzica mea. Totul vine din suflet și cred că se simte asta. Dacă-ți place și există pasiune, e clar că o să fie bine. Am 17 ani de carieră și a funcționat. Deci e limpede că nu am dat greș până acum, pentru că prin sensibilitate și empatie comunic cu publicul meu. În primul meu show de la Sala Palatului, «Iubirea schimbă tot», am avut o inimă, pe tot parcursul concertului, pe scenă. Iubind ceea ce fac, cred că nimic nu e întâmplător, ci are un motiv bine întemeiat.”