Rita Mureșan a avut, de-a lungul vremii, numeroase oscilații în greutate. Ba a slăbit spectaculos, ba s-a îngrășat.

Creatoarea de modă are acum din nou probleme cu greutatea. despre asta a vorbit deschis vedeta la emisiunea pe care Teo Trandafir o moderează la Kanal D.

“În viața femeilor mai ales, unul dintre motivele pentru care iei în greutate este și cel hormonal. Nimeni nu se gândește la chestia asta. Zic doar: ia uite, iar a luat în greutate. Bine, și?… În primul rând că nu este problema nimănui, asta ca să fie clar. Nu-mi dă nimeni de mâncare, ba din contră.

Aceste transformări ale femeilor intervin fie că vrei, fie că nu vrei. Să nu uităm că am 46 de ani. Nu am nici 25, nici… Consider că pentru vârsta mea… arăt foarte bine. Cred că am arătat dintotdeauna bine, și când eram subțire, și acuma. Nu sunt fotogenică, nu sunt machiată…

Asta sunt, ce să fac. Sunt convinsă că poate peste trei ani, sau doi ani, sau un an, sau poate două luni poate ori mai iau, ori mai pierd. Eu știu ce se va întâmpla?…”, a declarat Rita Mureșan.



“Nu s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, nici măcar din punct de vedere al dietei, tot nu mai mănânc carne, tot legume și fructe mănânc. Nu cred că are legătură cu asta. Eu sunt o persoană care de-a lungul ultimilor cinci ani cred că am marcat viața multor oameni nu prin fizicul meu, ci prin mesajul meu.

Rugăciunea pentru pierderea kilogramelor o fac și acuma. Organismul meu reacționează ciudat la șocuri emoșionale. Și am văzut asta și când a plecat mama mea în lumea de dincolo. Când am pierdut 12 kilograme în trei zile, brusc. Atunci eram exagerat de subțire…

Prin tot ce am trecut în ultimii 5-6 ani, pot să spun că înainte eram poate supărată, acum înțeleg… ca orice om, am și eu viața mea, am și eu șocurile mele. Unul dintre șocuri a fost plecarea Rebeccăi, m-a … Pleacă și Gloria acum. Cred că anul trecut… Poate că am mai avut câteva șocuri pe care nu le-am gestionat cum aș fi vrut…

Sunt convinsă că fiecare dintre noi are soluții… Această lută cu kilogramele, mie nu îmi place să spun luptă că nu mă lupt cu nimeni, această luptă a femeilor cu kilogramele este, de foarte multe ori, pusă în acest context social, cum te vede celălalt sau cum se uită la tine…. Să nu fim ipocriți, să nu spun că eu nu mi-aș fi dorit să fiu toată viața subțire, dar dacă nu s-a putut, ce să fac acuma? Să-mi tai gâtul? Ce pot să fac? Eu știu exact prin ce am trecut, știu exact care a fost momentul care mi-a declanșat emoția, m-a făcut să sufăr. Și suferința aduce, câteodată, și kilograme în plus, așa cum aduce și kilograme în minus. Corpul meu nu-l înțeleg, uneori am slăbit foarte multe kilograme, alteori am luat foarte multe kilograme. Unii slăbesc kilograme din cauza stresului, alții pun kilograme din cauza stresului. Eu le-am făcut pe amândouă”, a mai spus creatoarea de modă.