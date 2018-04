Romanița Iovan a vorbit despre operațiile estetice. “Își pune amprenta și pe mine”

Creatoarea de modă Romanița Iovan a vorbit despre operațiile estetice. Vedeta a explicat că nu ar apela niciodată la astfel de intervenții.

Romanița Iovan, care a fost căsătorită cu pilotul Adrian Iovan, care și-a pierdut viața în tragedia aviatică din Munții Apuseni, împlinește anul acesta 54 de ani, dar nu-și arată nici pe departe vârsta.

Romanița Iovan, care are un fiu care se numește Albert, este într-o formă fizică de invidiat.

Despre vârstă, stil de viață și intervenții estetice a comentat creatoarea de modă într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star matinal de Weekend, de la postul de televiziune Antena Stars.

„Fiecare etapă a vieții mele a avut momentele de fericire și momentele de tristețe. Mi-am propus de la începutul anului să îmi schimb viața sau, mai bine zis, să îmi iau viața înapoi. Am început să renunț la activitățile care mă țineau captivă îin propria viață și mă ocup mai mult de mine personal și de familia mea.

Adică am zis că în a doua parte a vieții mele, în anul 2018 – deci anul acesta voi împlini 54 de ani, iar target-ul fiului meu pentru vârsta mea este de 100 de ani. Și am considerat că mai am jumătate din viață, jumătate pe care mi-o voi petrece într-un stil de fericire maximă.

Cee ace știam noi despre vârste nu mai este adevărat… Bătrânețea vine după 80 de ani, iar stilul de viață sănătos cred că își pune amprenta pe mine. Nu am avut niciodată intenția și sper să nu o am vreodată de a-mi interveni cu tot felul de operații sau ceva de genul ăsta. Deci, vreau să îmi trăiesc vârsta frumos”, a declarat Romanița Iovan.

Ea a făcut declarații și despre actualul ei partener de viață, avocatul Iulian Gogan, cu care are o relație de foarte mulți ani, cea mai lungă relație a ei cu un bărbat.

“S-au împlinit 10 ani de când suntem împreună, este cea mai longevivă relaţie cu un bărbat pe care am avut-o până acum şi chiar dacă nu ne-am dat şanse, eu una nu, şi poate nici el, acestei relaţii tocmai pentru că era diferenţă de vârstă, diferenţă de culturi, diferenţă de mediu… Lucrurile au funcţionat mai bine decât ne-am fi aşteptat. Și uite că aș putea concluziona că nu contează diferența de vârstă până la urmă.

Este nemaipomenit când cel de lângă tine îți spune: «Te iubesc» și după 10 ani la fel cum ți-a spus acum 10 ani. Nu ne gândim la căsătorie pentru că ne e foarte bine aşa. Adică, nu cred că ne-ar lega mai mult decât suntem legați deja un act oficial”, a afirmat vedeta.