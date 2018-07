Muzicianul a fost profesor de desen și de muzică și a pregătit multe generații de elevi – între 2.000 și 3.000, ne spune solistul -, la un liceu din orașul său natal, Câmpina.

“Tata a lucrat în învățământ, la fel și mama, dar și sora mea, așa că am urmat și eu tradiția din familie. Am părăsit catedra în momentul în care mi-am dat seama că ne aflăm pe un drum greșit. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu elevii, mi-am iubit meseria, m-am molipsit de dragostea pentru învățământ, am făcut-o ca la carte, m-am autoperfecționat și am trecut prin multe încercări și evaluări", ne-a povestit artistul-fondator al duo-ului Alesis. Formația a luat ființă în urmă cu opt ani, iar între timp, Romeo Negoiasa și soția lui au întreprins un lung turneu peste Ocean, în Statele Unite.