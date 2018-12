Roxana Ciuhulescu se confesează: „Copiii au fost cadouri pentru soții mei”

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a fost prezentă în studioul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde a făcut declarații despre familia sa.

Vedeta a vorbit despre cei doi copii ai săi, dar și despre perioada dificlă prin care a trecut după ce a născut a doua oară.

„Am vrut să rezist până pe 12 iulie ca să îi fac cadou soţului. Eu am făcut tratamente la cea clinică multă vreme, dar nu s-a întâmplat nimic. Am făcut o serie de analize, apoi am început procedura. Nu au venit rezultatele şi am făcut testul barza. Am sunat-o pe medic să îi spun că a ieşit pozitiv.

Culmea este că şi pe Ana am născut-o la 32 de săptămâni şi două zile. Am făcut sport până în ultima zi de naştere, pe ea am născut-o pe Valentine’s Day. Amândoi copiii au fost cadouri pentru soţii mei. Eu cred în coincidenţe. Nimic nu este întâmplător în viaţă.

Toţi bărbaţii din familia asta, cu excepţia fratelui meu, toţi sunt născuţi pe data de 12. Mâine se împlinesc cinci luni (nr. de când a devenit mămică pentru a doua oară)… Am fost aproape de depresia postpartum. Eram terminată de oboseală. Silviu a văzut că nu mai pot. A zis: „Gata, următoarele nopţi mă laşi pe mine”. Aşa am reuşit”, a afirmat Roxana Ciuhulescu.

Vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu anul acesta. Silviu Bulugioiu și Roxana Ciuhulescu s-au cununat civil în luna martie a acestui an. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a acestui an, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

Citește și: „Dosarele X” în Blejoi. Am fost în comuna prahoveană care pe 4 decembrie a fost cea mai poluată localitate din lume. «Nu am simțit nimic deosebit sau să se vadă ceva nor, mai deosebit. Nici miros»