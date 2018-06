Roxana Iliescu, despre poveștile de iubire din viața ei. Pe actualul soț l-a cunoscut în casa unui artist celebru

Roxana Iliescu are o poveste impresionantă de viață, cu multe urcușuri și coborâșuri, despre care a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentată de Mirela Vaida, la Antena 1.

Roxana Iliescu a trecut prin mai multe relații eșuate, din care a avut mult de suferit. Despre prima ei dragoste spune că a început ca în povești. El era italian, a fost dragoste la prima vedere, era proaspăt divorțat, avea un copil cu probleme, ea era ziaristă. A mers în Italia și spune că acolo din femeia puternică ce era devenise o întreținută. El nu mai era la fel de tandru ca la început. S-au despărțit, deși Roxana spune că încă se iubeau.

A urmat apoi o altă relație, tot cu un italian. Din păcate, acesta avea probleme cu alcoolul și depresia. Deși era însărcinată și era în depresie, refuza să accepte asta și nu mergea la un terapeut. Relația cu el a durat încă 4 ani, iar apoi s-au despărțit.

Pe actualul ei soț, Roxana l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani, acasă la Adrian Enache. El era căsătorit, în prag de divorț. Se întâlneau des, glumeau, erau prieteni apropiați. Acum 6 ani ea trecea printr-o perioadã mai grea, iar el a ajutat-o să treacă peste.

S-au căsătorit în 2014 și au o fetiță împreună, pe Suria, în vârstă de aproape 3 ani. Paul mai are din cealaltă căsătorie o fiică de 20 de ani. Şi Roxana mai are din căsnicia anterioară două fetițe: Teresa, de 14 ani și Ana Vanesa, de 10 ani.