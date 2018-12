Roxana Nemeș s-a făcut fată de casă, de ceva timp, chiar dinainte de a se muta în apartamentul pe care și l-a cumpărat. Cântăreața a început să gătească și, spune ea, chiar îi place.

Artista a mai spus că mănâncă destul de rar preparatele din carne, dar de la sarmale nu se abține:

Roxana nu s-a grăbit niciodată să împodobească bradul mai devreme de 24 decembrie, pentru că, spune ea, e altceva când faci acest lucru în Ajun, cu un vin fiert și cozonaci lângă. În fiecare an a avut brad natural, tocmai pentru a simți mai bine spiritual sărbătorilor.

Peste câteva zile, Roxana va sărbători despărțirea de anul 2018 pe scenă, așa cum a făcut de când a ales această meserie:

„De Revelion voi fi tot pe scenă, ar fi păcat să mă aflu în altă parte, iubesc ce fac. Abia a doua sau a treia zi ne distrăm. Anul acesta a fost unul foarte bun, cu concerte multe, un an plin, care mi-a adus multă satisfacție. Este obositor să fii pe drumuri, dar îmi place, iubesc ceea ce fac și atunci, nu simt oboseala. Nu mă pot plânge de ceva în acest an. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că am oamenii pe care-i iubesc alături, suntem sănătoși, am liniște, dragoste, muncesc, îmi merge foarte bine”.