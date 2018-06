Saveta Bogdan, despre amantele unuia dintre soți. “A avut 83!!!”

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a trecut prin experiențe crunte alături de soții ei.

Artista a fost agresată fizic de unul dintre partenerii de viață, în timp ce al doilea soț o înșela, potrivit stirilekanald.ro.

“Din păcate, după nuntă, soțul meu a devenit extrem de gelos. Nu îi convenea că plec la spectacole și, după ce se îmbăta, mă bătea măr, ce să vă spun, mă bătea până mă lasa lată. Am stat cu el doar cinci ani, după care am fugit și am divorțat”, spunea Saveta Bogdan despre primul ei soț.

Nici cu cel de-al doilea partener de viață nu i-a fost mai bine artistei, vedeta fiind înșelată.

“Ne certam mereu, iar într-o seară el m-a împins într-un șifonier. În cădere, cheia mi s-a înfipt exact în creierul mic…

În plus, fiica mea a descoperit ca era afemeiat. I-a găsit, din întamplare, o listă lunga cu amantele. A avut 83!!!”, mai spunea interpreta de muzică populară.