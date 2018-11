Fetele din echipa Faimoșilor îi acuză pe coechipierii băieți de falsitate, ipocrizie și că nu le respectă pe femei.

„Nu am înţeles de ce a zis Giani că suntem două tabere. După am aflat ce s-a întâmplat, am înţeles. El a vorbit în necunoştinţă de cauză. El nu a ştiu că noi am discutat”, a spus Mirel Rădoi.

„Noi am stat şi am vorbit, am stabilit. Am auzit altceva. Ne-ai făcut frustraţi”, a spus Cristi Pulhac.

„Tu ai zis după o oră. Ai zis în maşină: „Moartele alea””, a spus Mădălina, noua concurentă.

„Ne-am săturat de asta. Să dăm cărţile pe faţă. Ne-am săturat să auzim toată ziua: p***, p***, p***. Hai dacă aveţi, vorbiţi în faţă”, s-a enervat Cristina.

„Atitudinea Mădălinei îmi place. A venit în competiţie, să lupte, a venit pentru echipă”, a spus Giani.

„Nici eu, nici Mădălina nu am reuşit să ne concentrăm pe ce aveam de făcut pentru că înainte de ceremonie şi după ceremonie Cristi făcuse o criză de nervi, înjurase şi crease o tensiune de tremuram pe acolo”, a spus Cristina Nedelcu.

„Când i-am spus „Cristi, am venit aici, te rog eu frumos, este primul meu traseu! Lasă-mă, te rog frumos, să mă liniştesc şi eu, lasă-mă să văd şi eu ce am de făcut” a început să ţipe la mine”, a povestit şi Mădălina Predoi.

După jocul pentru medalii, Mădălina Predoi, concurenta nouă din echipa faimoșilor, a făcut o criză de plâns.



„În loc să stau să mă gândesc la meci, stau să fiu nervoasă, stau să nu ştiu ce am de făcut! Vă mulţumesc mult că aşa mă primiţi şi vă mulţumesc mult că în fiecare zi sunt numai tensiuni, numai certuri, numai scandaluri”, a spus Mădălina Predoi cu lacrimi în ochi.

„Am ajuns să îmi pară rău că am venit! Mi-am dorit să vin aici şi acum îmi pare rău”, le-a mai spus Mădălina Faimoşilor.

Citește și: VIDEO | Angajate ale Ambasadei Irakului din Bucureşti acuză un consul de agresiune sexuală și au făcut reclamații la poliție. «A fost brutal, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară»