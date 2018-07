Schimb de replici între actrița Oana Pellea și medicul Monica Pop. “Dacă dumneavoastră acceptați să curgă insulte la adresa mea…”

Pe contul său de Facebook, Monica Pop a reacționat vehement la adresa actriței Oana Pellea. Totul a plecat de la comentarii legate de sistemul medical din România.

“OANA PELLEA… TE ROG!

Ești un om deosebit! Te rog mult, nu mai scrie atât de agresiv despre spitale și medici, că nu e drept! Și nici real!

Sunt încă medici în țară, puțini, e adevărat, dar cei mai mulți sunt dedicați și depun eforturi mari și foarte mari pentru a-și putea face datoria și pentru a suplini absența celorlalți, care au plecat și pleacă în continuare. Iar unul din motive este și noroiul pe care multi îl pun pe capul lor, în mare majoritate nemeritat!

Stii bine că sunt și spitale curate, moderne, cu aparatură de o înaltă clasă, performante, în care milioane de români s-au vindecat! Dar, ASTA NU CONVINE, trebuie să fie rău ca să satisfacă dorința de rău care acum domină în țara asta!

Sistemul de sănătate e o vacă bună de muls, se exagerează mult, se blamează cu o plăcere morbidă, iar tot ce e bun (și e destul, de departe mult mai mult decât ce e rău) și performanța ,nu interesează!

Nu cred că este în tara asta o singură familie care să nu aibă măcar un membru vindecat în spitalele romănești, de medicii noștri!

Să știi, Oana, că așa cum voi AVEÂI NEVOIE DE APLAUZE, AU ȘI MEDICII ȘI PERSONALUL DIN SĂNATATE nevoie de UN CUVÂNT BUN, de REALITATE, nu doar de cuvinte de joasă factură! E NEDREPT să se scrie mereu numai de rău! E în favoarea scăderii încrederii oamenilor în noi! Au murit copii si adulți pentru că nu s-au dus la timp la spital, de teama celor descrise in media sau pe rețele.E o CRIMĂ!

Vorbe denigratoare, cu carul, dar, când vă doare, fugiți repede la medicul român, să vă salveze, atunci e bun ! Și, e bun peste tot, s-a împânzit lumea cu medici români, căutați, apreciați și respectați peste tot în lume, numai în țara lor, nu! De câte ori, când s-a dovedit că medicul, blamatîin urma unor afirmații nefondate și fără dovezi, nu este vinovat, s-a reabilitat imaginea lui, grav deteriorată pe nedrept?!!! Niciodată! Nu e deloc onorabil! Aâi sărit vreodată în apărarea medicilor? Nu. Doar în detrimentul lor!

Eu vorbesc și ca medic și ca pacient, (din nefericire) și să știi că e un mare păcat că se vehiculează multe lucruŕi neadevărate și nedrepte! Și asta doare! Ori, poate asta se și vrea! Vor pleca tot mai mulți! Și asta se vrea???!!!

Cu infecțiile nozo din spitale, nu e nici pe sfert adevărat, nu știm cine are interes să spună lucruri atât de departe de adevăr și, de ce!

Nu există interes să se spună de bine, nu-i așa? Se vrea ca totul să fie rău, urât , murdar! DE CE?

Nu participa și tu la asta, te rog! Încearcă să veźi lucrurile așa cum sunt în realitate, nu cum le descriu oameni cu diferite interese politice murdare, care vor să distrugă, oameni care au făcut mult rău pentru că asta e structura lor de suflet, bolnav de răutate! Ce conducător e acela care interzice transplantul, în loc să-l sprijine cu bani și personal specializat? Cine îi dă dreptul unui om să condamne la moarte, atâta timp cât există, aici, o șansă? Cât de mică! Însă, care s-a dovedit ulterior, a fi reală! Pacienții operați trăiesc, sunt acasă, n-au nici o infecție, după spitalizare, deci…? Daca unul din cei condamnați, era fratele sau tatăl vostru și avea o șansă, ratată din dispoziții bolnave, ce ați fi spus( făcut) celui cu atitudine nazistă?! Dacă aveți un bolnav grav, nu-l duceți la spital? Iar dacă pleaca vindecat, scrieți? Nu, că nu a murit, nu a făcut infecții, s-a vindecat! Nu e bine, deloc nu e bine, nu-i așa?!

De ce nu putem fi mai buni? De ce medicul, în societatea românească, același ca în trecutul nu prea îndepărtat, iubit și respectat și de care are nevoie orice om, mare sau mic, e acum atât de blamat?!

Câți pacienți pleacă VINDECAȚI, din spitale, stii? 90 %. Dar, asta nu contează! Voi scrieți, răutăcios, doar de ceilalti, uitând că, în meseria asta sunt și situații fără soluție! Mor pacienți in toate spitalele din lume, Oana! Nu blamează nimeni, însă, medicii! Numai la noi! De cele mai multe ori, degeaba!

N-o să-i scuze nimeni pe cei fără caracter si dăruire. Mai sint! Dar, sunt puțini, față de ceilalți! Mult mai puțini! Se scrie, însă, numai de ei! Știți voi, oare, la ce vârste mor medicii?! Mult mai devreme decât cei din alte bresle! Ce pericole de contaminare au, știți?! Dar de stresurile lor? Știti ce simte un medic dintr-un spital când pierde un pacient? Oricât de grav și ne-salvabil ar fi!

Să sedea cu parul a devenit activitate cotidiană națională!

Tu ești un om superior și talentat dar, din păcate, nu prea bine informat în acest domeniu! Nu răspândi lucruri în măsură să determine păreri gresite, care pot avea consecințe nefaste pentru sănătatea românilor (frica de spitale etc). Nemergând la timp la un spital, de teamă, își pot pierde sănatatea sau chiar viața! Repet, se știe, au murit copii și adulti din acest motiv! Chiar o fetiță de 2 ani! Părintii n-au internat-o, sub semnatură, de frica infecțiilor despre care s-a tot vorbit! Fetița a murit câteva ore mai tîrziu. Îi cunosc pe medicii acelui spital și performanțele lor. Am certitudinea că fetița era sănătoasă, în vacanță, acum, dacă rămânea la spital!

Te rog, documentează-te prin propriile puteri, nu după afirmații ale unora care vor rău, vor decădere și fum!

Gândeste-te LA APLAUZE! LE MERITĂ ȘI MEDICII DIN ȚARA ASTA, SĂ ȘTII! CEI MAI MULȚI!”, a transmis Monica Pop pe pagina sa de socializare.

Actrița Oana Pellea, fiica regretatului Amza Pellea, i-a răspuns Monicăi Pop:

“Doamnă Monica Pop, ați înțeles total greșit. Am tot respectul, cum bine știți, pentru medicii excepționali pe care îi avem (încă) în România, pentru medicii dedicați, pasionați, talentați. NU am blamat niciun medic pentru moartea lui Călin! Am blamat sistemul medical în întregul sau, oamenii nu mor în spital cu zilele din cauza medicilor (dar și ei pot pune un diagnostic greșit), ci din cauza acestui sistem medical ce NU funcționează… și știți că am dreptate. Vă rog frumos să primiți respectele mele!

În rest… dacă dumneavoastră acceptați să curgă insulte la adresa mea pe contul ce vă poartă numele… e alegerea d-voastră…

Înțeleg că “ministrul ciminal” de la sănătate în viziunea dumneavoastră a fost Vlad Voiculescu.

Țin să precizez că îl consider cel mai bun ministru al Sănătății pe care l-a avut România în ultimii x ani.

Fiecare cu părerea sa!

Va asigur că nu voi permite nicio jignire la adresa dumneavoastră pe această pagină!”.

