De altfel, în urmă cu ceva timp, Codin Maticiuc a publicat o scrisoare dedicată viitorului său copil nenăscut, în care mărturisește cât de mare este dorința de a deveni tată.

„Ma gândesc la tine

Ma gândesc la tine. Sunt cincisprezece ani de când o fac. Mi se întâmpla când sunt treaz și câteodată chiar și când sunt afumat. Mi se întâmpla când sunt singur sau cu prietenii in jur. Vara când e foarte cald și iarna când stau mult in casa. Mi se întâmpla mereu când plouă.

Mă gândesc la tine și știu că ne vom înțelege bine. N-are cum sa fie altfel căci noi ne iubim. N-are cum să fie altfel căci suntem la fel. Avem aceleași vise, sistem de valori și tristeti.

Mă gândesc la tine. Tu ești eu doar că mai bun. Ești varianta mea 2.0. Esti poza mea de pe Instagram dacă as folosi filtre dalea penibile. Ma gândesc la tine deși încă nu ești. Cel puțin fizic căci în mine ești de ceva vreme. Recunosc că sper să fii băiat. Doar pentru că dacă as avea fata cred ca as iubi-o prea pătimaș. Cu gelozii și posesivitate. Dacă ai fi fată mi-e teama ca n-aș ști să mă port cu tine cum n-am știut să mă port cu nicio fată din viața mea. Dacă ai fi fata te-aș învața sa fii independenta. Te-aș învața cum sa te comporți cu bărbații ca sa le devii si otrava si antidot. Totuși pentru mine ai fi drog cum n-ai fi pentru altul.

Mă gândesc la tine. Mă gândesc că dacă băiat ai fi te-aș învața să trăiești. Te-aș lăsa sa și greșești doar ca sa crești. Ți-aș spune tot ce eu n-am știut când am avut vârstele tale. Te-aș învața cum sa le iubești și te-aș ruga sa nu le rănești dar am sa înțeleg de o vei face și voi pune asta pe seama genelor proaste transmise tot de mine.

Mă gândesc la tine. Și nu-mi pasă dacă vei fi fată sau băiat. Vreau să faci doar ce-ti place dar vreau să-ți placa ceva. Și vreau ca acel ceva să-l faci bine și cu pasiune. Nu insist sa te naști in Romania dar vreau sa crești aici. Măcar cât ține de mine. Vreau să cunosti țara asta cu bune și cu rele și cândva sa fie mai putine rele în ea datorită tie. Vreau sa vorbești fluent măcar doua limbi străine dar sa gândești și sa înjuri în romană.

Mă gândesc la tine și îți promit ca n-am sa te bat la cap dacă nu știi la scoala dar am sa te bat la propriu dacă nu știi sa spui buna ziua', mulțumesc' și la revedere'. Va trebui sa respecți mai mult femeia de serviciu decât patronul. Și ghici ce? Abia atunci te va respecta și patronul.

Mă gândesc la tine și îți spun ca nu-ti va lipsi nimic. Nimic important. Educația aleasă și călătoriile. Filmul, muzica si teatrul. Poate doar hainele scumpe. Nu te ajuta la nimic, puștiule, crede-ma pe cuvânt. Chiar dimpotrivă. Am învățat și eu dar destul de târziu. Bine, recunosc, mai strict voi fi cu băiatul aici. Fata de vei fi, vei prinde câteva gentuțe. Pentru Birkin însă va trebui sa muncești, însă. Ma gândesc la tine și ma întreb de ce nu vii încă. Probabil știi tu mai bine când e momentul nostru”, scris Codin Maticiuc recent și pare că visul i se va împlini.

