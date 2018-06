Se împacă sau nu Brigitte Sfăt cu Ilie Năstase? “Mi-e drag și încă am o slăbiciune pentru el”

Brigitte Sfăt a fost invitată în platoul emisiunii La Măruță, de la Pro TV, unde a vorbit despre relația cu Ilie Năstase, cu care se află în divorț.

În weekend, Brigitte Sfăt a petrecut la mare alături de cel care încă îi este soț, Ilie Năstase.

“Sunt singură. El (n.r. Ilie Năstase) nu era singur ultimele dăți, era cu fete. Ne-am întâlnit la mare. Era cu fetițele lui și cu fosta soacră. N-avea unde să stea și l-am primit în apartamentul meu și a dormit la mine. Întortocheate sunt căile Domnului. Având un suflet mare m-am gândit să-l găzduiesc în apartamentul pe care l-am achiziționat anul trecut…

Mi-e drag si încă am o slăbiciune pentru el. Îi voi deschide ori de câte ori va bate la ușa mea… De ce să nu-i deschid ușa? De ce să nu stăm împreună la masă?…

Atâta timp îi deschid ușa casei și iau cina cu el, înseamnă că voi mai avea sentimente pentru el. Normal că îi iubesc, dar nu are a face sentimentele pe care le am eu cu greșelile pe care le face el față de mine. În momentul în care l-am cunoscut, mi-a spus că e un tip foarte pașnic și fidel. Cinci ani de zile a fost cu mine sută la sută. Nu poate spune cineva că a avut vreo aventură cu vreo femeie. Lucrurile s-au stricat la un moment dat. Anturajul l-a stricat. Profită de faptul că Ilie e mai slab de înger, adică cade mai repede în păcat și…

Noi suntem într-un divorț și eu nu l-am retras”, a declarat Brigitte Sfăt.

Întrebată dacă a avut vreo relație după ce a plecat de acasă și a decis să se separe de Ilie Năstase, Brigitte Sfăt a răspuns:

“Am avut o relație două luni de zile, anul trecut, dar nu a mers. Ce contează dacă l-a deranjat pe Ilie treaba asta… Nu țin legătura cu fostele lui. Cred că sunt și eu blocată în telefonul lor… anumite relații merg mai bine atunci când nu mai ești condiționat de niște acte…

Nu știu ce îi place lui Ilie cel mai mult la mine. Faptul că sunt cea mai deșteaptă și descurcăreață femeie din viața lui, asta mi-a spus acum. Și că vorbesc cu el și nu i-am dat cu piciorul. Nu mai sunt cu el, dar am o relație cu el. Cel mai frumos la el e modul cum se chinuie să mă facă să-l iert când mă supără. Vine cu flori, spășit, foarte drăguț. Am o slăbiciune la flori și la dulciuri. Știe că îmi plac foarte mult. Eu îmi doresc ca bărbații care îmi declară dragostea să îmi și arate acest lucru.

E rău cu rău, dar mai rău e fără rău… Eu am început să fiu recalcitrantă după șapte ani de relație, când s-au întâmplat foarte multe lucruri urâte. Eu eram pe patul de spital și el era cu o altă fată… M-am născut singură și o să mor singură. Am datoria să fiu fericită, Dumnezeu mi-a dat o singură viață… Eu am luat taurul de coarne și m-am gândit să dau la o parte ce e mai rău în viața mea. M-am gândit să mă schimb și să fiu altfel…

Dacă rămân singură și o să rămân singură, trebuie să am grijă de mine. Am 41 de ani și e foarte greu să îmi refac viața. Trebuie să am grijă de mine să arăt bine”.

