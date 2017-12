Sebastian Muntean a avut mari bătăi de cap la un show de televiziune. “De multe ori, am plecat de la filmări cu oja pe unghii”

Cântărețul Sebastian Muntean a explicat cu ce probleme s-a confruntat la un show de emisiune la care a concurat.

Sebastian Muntean, care în marea finală a show-ului “Te cunosc de undeva!” de sâmbătă, 16 decembrie, ora 20.30, va acorda puncte colegilor finaliști, alături de jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, dar și de ceilalți nefinaliști, Ramona Bădescu, Anisia Gaston și CRBL spune că, în această emisiune, cel mai mult i-au dat bătaie de cap pantofii cu toc și unghiile.

“Cea mai mare bătaie de cap mi-au dat-o pantofii cu toc, care deseori au fost mai mici decât trebuiau să fie. Așa că, pentru momentele de pe scenă, a trebuit să strâng din dinți și să merg până la capăt. Din păcate, mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, și am avut numere care mi-au ieșit mai bine la repetiții, decât în galele filmate, tocmai din acest motiv. Bătăi de cap mi-au dat și unghiile făcute cu ojă. Deseori după filmări, din neatenție, uitam să mai trec pe la machiaj să mi le curețe cu diluant. De aceea m-am trezit în diferite locuri, după filmări, cu ojă pe unghii”, spune Sebastian Muntean.

Cele mai reușite personaje pe care Sebastian Muntean le-a întruchipat pe scena de la “Te cunosc de undeva!” au fost, din punctul său de vedere, Beyonce, Prince și Amy Winehouse. “Reacții bune au avut cam toate momentele mele de travesti, începând cu doamna Corina Chiriac, Lidia Buble, Olguța Berbec, Delia. Un personaj care nu mi-a reușit așa cum mi-aș fi dorit a fost Bette Midler, cu “I put a spell on you”. Repetițiile au mers perfect însă, odată urcat pe tocuri de 15 cm și în costum de gras, nu am mai putut face o mare parte din lucrurile pe care le repetasem. Îmi era deosebit de cald și nici nu am putut fi sigur pe picioarele mele, ceea ce a afectat performanța mea”, mai spune Sebastian Muntean, care o apreciază foarte mult pe Loredana Groza.

Sâmbătă, la “Te cunosc de undeva!”, campionul celui de-al 12-lea sezon al show-ului transformărilor va fi desemnat dintre finaliștii Lidia Buble, Adriana Trandafir, Julie Mayaya, Cezar Ouatu și Alin Pascal.

Punctele pentru aceștia vor fi acordate de un juriu extins, format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan și din nefinaliștii acestui sezon, Ramona Bădescu, Anisia Gafton, CRBL și Sebastian Muntean.