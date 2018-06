Secretul dureros din familia lui Vladimir Drăghia. O rudă a sa are cancer

Vladimir Drăghia s-a bucurat de mare succes la concursul Exatlon România, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. Vladimir Drăghia a fost desemnat marele câștigător al competiției, în urma voturilor primite de la telespectatori. Ea a anunțat că donează premiul de 100.000 de euro pentru copiii bolnavi de cancer.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru stirilekanald.ro, Vladimir Drăghia a fost întrebat dacă în familia sa există cineva care suferă de această boală cumplită. El a aflat că ruda sa a fost doiagnosticată cu cancer chiar înainte de a pleca la competiția Exatlon România, care a avut loc în Republica Dominicană.

“Da, dar nu am vorbit niciodată despre el. S-a întâmplat foarte curând, adică înainte să plec la Exatlon. Da, am un caz în familie și am aflat înainte să plec la Exatlon. Nu cred că din acest motiv am ajuns să donez premiul acestei cauze, eu lucrez cu MagiCAMP de vreo doi ani, chiar 3 ani, dar, da, s-a întâmplat asta și în familia mea însă, nu am vrut să vorbesc despre acest lucru”, a dezvăluit Vladimir Drăghia.