Sfatul Marinei Voica pentru femei. “Încercați să vedeți diferența dintre un bărbat care te dorește doar pentru o noapte și unul care e leșinat după tine”

Marea cântăreață Marina Voica le-a transmis un sfat femeilor, explicându-se să facă diferența între un bărbat care le dorește pentru o noapte și unul care le vrea pentru totdeauna.

Marina Voica, care la 81 de ani este într-o formă fizică de invidiat, este una dintre cântărețele generației de aur, care au cucerit iremediabil publicul.

Marina Voica, care în tinerețe era plină de senzualitate, a acordat un interviu pentru femeide10.ro, în care a vorbit despre ea, dar și despre relațiile dintre un bărbat și o femeie.

“Noi avem nevoie de bărbați. Ce am face noi fără bărbați? Simt nevoia unui umăr puternic, de ocrotire, de priceperea unui bărbat, poate nu o să fii de acord cu mine. E clar că bărbatul este superior. Eu, care trăiesc acum imagesingură, îmi dau seama că orice bărbat, de orice nivel, tot găsește el o soluție mai bună decât mine,iar eu chiar nu mă consider nepricepută, ba am un cap foarte bun pentru fel de fel de chesti. Să nu le reproșăm bărbaților nimic. Din ceea ce văd în jurul meu, peste tot bărbatul duce toate greutățile. Iar femeile sunt tare ale dracu’, câteodată! .

Îmi dau seama că bărbatul rabdă prea mult pentru femeie și în general bărbatul iubește mai mult decât femeia, clar. Când iubește. Femeilor! Să nu confundați faptul că, dacă a petrecut cu voi odată o noapte, înseamnă că puteți să sperați la ceva mai departe! Hai, încercați să vedeți diferența dintre un bărbat care te dorește doar pentru o noapte și unul care e leșinat după tine și e gata să-ți ofere o iubire adevărată. Asta este iubirea adevărată!”, a declarat Marina Voica.

Artista a mărturisit că, în ciuda aparențelor, este o persoană pesimistă.

“Ce îmi lipsește în viață pentru a fi fericită? Fiind predispusă la deprimare, aș zice că nu știu unde este fericirea. E cea mai grea întrebare. Eu nu cred în fericire, în general. Fericirea nu există. Ce este fericirea? Iartă-mă, numai un idiot (în sensul medical vorbesc), poate să trăiască absolut fericit zi și noapte, mereu. Fericirea vine doar pentru un moment, pe care tu îl trăiești. Acele clipe pe care le numești fericire. Apoi viața își revine la normal, cu greutăți, cu insatisfacții. Lumea toată mă admiră pentru așa zisul optimism. Este o greșeală.

Îmi pare rău că trebuie să-mi dezamăgesc fanii și pe cei care mă iubesc. Eu sunt foarte pesimistă. De fapt, hai să zicem că sunt cu picioarele pe pământ. Știu că viața este foarte grea , mai ales că am trecut prin ceea ce am trecut; poate alții au trecut prin și mai mult greutăți. Dar, viața mea n-a fost fericită, ca să folosesc acest cuvânt. Mi-aș dori să am o altă fire, nu așa deprimată. Mai mult, să fiu nepăsătoare, să mă detașez de ceea ce se întâmplă și să nu țin nicio supărare. Să întorc ca pe o foaie, o zi proastă, dar nu, eu le frământ. Nu dorm noaptea. Uite, apropo de întrebarea ta: îmi lipsește o altă fire! Să fiu fericită tot timpul, să fiu cu bună dispoziție. Tot timpul să zâmbesc”, a încheiat Marina Voica.