Admirator al monarhiei, în special al vieții impresionante a defunctului rege, ce a coincis cu multe evenimente istorice ce au transformat România, Gheorghe Gheorghiu a grăbit revenirea în țară pentru un discret omagiu adus lui Mihai I.

Artistul care, locuiește mai mult de jumătate de an în Las Vegas, Statele Unite, s-a născut aproape de locul unde a văzut lumina zilei ultimul rege al României. Admirația sa pentru monarhia constituțională, dar și pentru lucrurile pe care le-a schimbat familia regală România în aproape un secol de domnie, a fost ascunsă de artist, mai ales în tinerețe. Mai ales că a absolvit o școală militară într-o perioadă când simpatiile pentru anumiți foști lideri ori pentru biserică nu erau tolerate de regim.

Gheorghe Gheorghiu a venit din SUA mai devreme pentru a-l omagia pe Regele Mihai I

În scurta vacanță în România, loc unde își va sărbători și ziua de naștere, chiar în prima zi a noului an, Gheorghe Gheorghiu va susține și câteva spectacole, ocazie rară pentru fanii săi, având în vedere că o lungă perioadă din an o petrece peste Ocean, unde are mai nou statutul de rezident și unde locuiește și fiica sa, Andra Ștefania.

Trupul neînsufleţit al Regelui Mihai este depus la Palatul Regal din Capitală, înmormântarea urmând să aibă loc sâmbătă, la Curtea de Argeş.

