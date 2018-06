Silvana Rîciu vorbește despre divorț. “Eram fiecare cu viața lui, am stat împreună pentru copii”

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu a divorțat în secret zilele trecute. Artista și partenerul ei de viață au doi copii împreună: Andrada Maria și Luca Andrei.

Pe contul său de socializare, interpreta de muzică populară a decis să facă declarații despre separarea de soțul ei.

“Pentru că întotdeauna am avut o relație bună cu presă, sunt datoare cu o declarație vis-a-vis de divorțul meu. Vă rog să înțelegeți dorința mea și a copiilor mei de intimitate. Nu vreau să aaăr să vorbesc despre divorț în nicio emisiune de televiziune pentru liniștea copiilor mei.

Tocmai de aceea am ales să va spun câteva cuvinte în presa scrisă, nu la tv. Nu am de gând să fac contract cu nicio emisiune pentru nicio sumă de bani. Liniștea copiilor mei e mai importantă decât orice și în plus nu mi se pare frumos “să îmi spăl rufele” în public. Nu sunt genul și nici nu e nimic spectaculos în acest divorț.

A venit ca ceva firesc, e doar un act ce trebuia făcut întrucât așa cum se știe, eu și ex-soțul meu nu mai formam un cuplu de mulți ani. Noi oricum eram fiecare cu viața lui, dar am stat împreună pentru copii. Eu una am așteptat ca și copilul cel mic ( Luca) să crească și să înțeleagă, așa încât copiii să nu sufere nici unul.

Pe mine să nu mă compătimiți! Nu sufăr. Mă simt eliberată, sunt bine. Eu și fostul meu soț avem o relație bună, civilizată, ne înțelegem pentru binele copiilor noștri ca doi oameni maturi. Deocamdată locuim încă împreună, dar mă voi muta prin toamnă probabil.

Nu știu să vă spun cum va fi viața mea de acum încolo sau ce voi face, dar mi-am propus să fiu fericită și să mă bucur de fiecare zi a vieții mele alături de copiii mei minunați cu aceeași credința în Dumnezeu ca și până acum.

Vă mulțumesc pentru interesul pe care mi-l acordați zilele astea! Am încredere că cei din presă sunt oameni buni, înțelegători și nu vor insista prea mult pe acest subiect, nu vor spune lucruri care să ne facă să suferim pe mine și pe copiii mei”, a menționat Silvana Rîciu.

