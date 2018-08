Silvia Lăuneanu, confesiuni despre viața de familie. „Va veni și timpul ăla”

Silvia Lăuneau, cunoscută publicului larg drept Silvia de la Vegas sau fata cu vioara, a fost invitată la emisiunea Cool Summer Nights de la Antena Stars, unde a vorbit despre familia pe care și-a întemeiat-o după ce a trecut de 40 de ani.

Cântăreaţa trăieşte o poveste de dragoste cu Sorin Botezatu, un român născut la Turnu Măgurele şi stabilit de mulţi ani la New York. Cei doi au împreună un băiețel, Alexandru.

„L-am făcut destul de târziu (n.r. copilul). Am fost foarte conectată la carieră. Mereu pe drumuri, mii de kilometri, concerte, piese, intri în studio, nu ştii când ieşi. Nu mi-am propus o viaţă de familie, un copil devreme. Încă nu am fost mireasă, dar va veni şi timpul ăla”, a declarat Silvia Lăuneanu.

Citește și: INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ. De ce se enervează oamenii când li se omoară porcii. Șefa DSVSA Galați, Maricica Chiriac, a dat contracte firmei a cărei sucursală de Galați e condusă chiar de soțul ei!