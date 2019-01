În urmă cu câteva luni, Lili Sandu își testa limitele în Republica Dominicană, la reality-show-ul „Exatlon”, de la Kanal D. Ambiția vedetei, acum prezentatoare la „Fan Arena”, dar și dorința de a se întoarce la origini l-au determinat pe iubitul ei, Silviu Țolu, să accepte oferta de a participa la „Ferma”.

„Aceasta este ocazia mea să îmi regăsesc rădăcinile. Am fost plecat, am fost mai mereu pe drumuri și cred că asta m-a determinat să vin la «Ferma». Am vrut să mă reconectez cu pământurile românești, cu strămoșii mei, cu tradițiile, îmi doresc să mă inspire pentru proiectele mele”, ne-a spus tânărul.

Silviu este un model internațional care a lucrat cu personalități precum Gigi Hadid sau Amber Heard. Este absolvent de Marketing, pasionat de domeniile creative și artistice, realizator de podcasturi și director creativ la un brand de genți și accesorii din piele pentru bărbați. Curiozitatea este una dintre cele mai de preț bunuri pe care le are, spune el. Și mai are un atu pe care-l „aruncă” în lupta cu ceilalți din „Ferma”: informații din interior.

Lili Sandu își susține iubitul la „Ferma”

Lili Sandu a participat la sezonul al doilea al reality-show-ului „Ferma vedetelor”, desfășurat în Cipru și, înainte ca Silviu să plece spre ferma izolată în care se filmează emisiunea, i-a făcut o instrucție ca la carte în legătură cu modul în care se desfășoară lucrurile în casă și pe lângă ea.

„În primul și în primul rând, i-am spus lui Silviu să profite de experiența de la fermă! Pentru mine a fost foarte frumos, am descoperit multe lucruri la mine și mi-am depășit anumite limite. Unul din primele sfaturi pe care i le-am dat a fost să nu se accidenteze. Sunt convinsă că o să se înțeleagă cu colegii lui, e foarte echilibrat, e o persoană corectă. Iar această corectitudine îi va face să spună clar dacă va vedea că nu există fair-play între ei. Și, bineînțeles, i-am spus să nu uite că îl aștept acasă”, ne-a dezvăluit Lili Sandu o parte din sfaturile pe care i le-a dat lui Silviu.

Modelul se bate cu ceilalți concurenți pe un premiu de 50.000 de euro. Asta, pe lângă onorariul încasat pentru fiecare săptămână în care rezistă în „Fermă”.

