EXCLUSIV/Simona ex-Dichiseanu a urcat amețită pe scenă. Era să cadă în timpul dansului!

Artiștii au și ei, de-a lungul carierei lor, amintiri pe care nu le vor uita ușor. Simona ex-Dichiseanu este unul dintre aceştia. Vara trecută, a urcat amețită pe scenă, după ce a consumat coniac, și a fost la un pas să se împiedice în timpul dansului.

Nu puțini sunt artiștii care înainte de a urca pe scenă își dreg vocea cu un păhărel de alcool. Și totul decurge așa cum și-ar dori. Sunt însă și excepții. Simona, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a urcat amețită pe scenă și a simțit pe propria-i piele ce a însemnat puțin coniac pe care l-a consumat înainte de a cânta în fața publicului.

”Mi s-a întâmplat ceva foarte interesant. Chiar pe litoral, vara trecută. Unii colegi îmi spuneau: bea și tu înainte puțin coniac, pentru efect de voce. Eu nu am consumat niciodată alcool pentru efect de voce. Am lăsat-o așa cum mi-a dat-o Dumnezeu. Am zis cum să fac eu așa ceva. Eu nu beau decât la ocazii deosebite. Până la urmă am spus ok, am să încerc. Era și foarte frig afară, iar spectacolele erau în aer liber. Trebuia să stau lângă colegi, doar nu se cădea să mă duc la recepție. Așa că am comandat 50 ml de coniac de la bar. Prostia mea că am comandat-o exact cu două minute înainte să intru pe scenă. Tot alcoolul se dusese în vârful picioarelor. Era un vacarm, nu mai înțelegeam negativul. Nu mai îmi aminteamn versurile. Trebuia să și dansez. Și când m-am dus mai mult, de era să pic pe acolo, am zis nu, că mă fac de râs”, a povestit aceasta pentru Libertatea.