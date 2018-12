Situația neplăcută prin care a trecut Dorian Popa. Ce gest dureros a făcut tatăl lui: artistul nu are cum să uite

Dorian Popa nu a avut o relație apropiată cu tatăl său, mai ales după ce acesta a divorțat de mama artistului.

Cântărețul a făcut mărturisiri dureroase la emisiunea Acces Direct de la Antena 1. Dorian Popa a dezvăluit ce gest a făcut părintele său: i-a cerut înapoi mașina făcută cadou pentru că că artistul a refuzat să rupă relația cu mama lui.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama.

Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit.

Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a declarat Dorian Popa.

