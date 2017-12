Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a mărturisit că a ajuns să fie mustrată de nepoata sa.

Una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară de la noi, Sofia Vicoveanca, este invitata Florentinei Fântânaru într-o ediţie de sãrbãtoare a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, difuzatã sâmbãta aceastã, de la ora 13:00, la Antena Stars.

Fire deschisã şi veselã, Sofia Vicoveanca, care a fost în scandal cu sora sa, va vorbi despre cele douã nepoate ale sale, Sofia şi Maria Cãtãlina, povestindu-i Florentinei o pãţanie amuzantã legatã de mezina familiei fiului ei.

“În urmã cu noi ani, în timpul postului Sfintei Marii, am plecat împreunã la Viena, sã vizitãm muzee, case memoriale, biserice. Seara, obositã, eu nu am mai ieşit la plimbare, am vrut sã rãmân la hotel, iar Maria a vrut sã rãmânã cu mine. Şi-mi zice „Mãmucã, tot zici cã ştii englezã doar cât sã nu mori de foame, hai sã facem englezã!””, povesteşte amuzatã îndrãgita interpretã.

“A doua zi, aceeaşi poveste, seara, sã repetãm la englezã. Eu, obositã, şi ce ştiam, nu mai ştiam nimic, la care ea: “Dar eu ieri am muncit. Îţi baţi joc de munca mea?!”, mãrturiseşte râzând Sofia Vicoveanca, mamă a unui băiat, care mai spune cã s-a bucurat foarte tare cã nepoata sa a ştiut sã îşi apere munca.