„Fetelor, mamelor, caut bonă şi am nevoie de ajutorul vostru pentru a face o medie de salariu. Puteţi să-mi spuneţi ce salariu are o bonă cu program de 8 ore, precum şi zona de lucru? Merci”, a scris Oana Matache pe contul de socializare.

Oana Matache a anunțat că va deveni din nou mamă, în luna a patra de sarcină. Șiiiii sunt foarte fericită să-mi anunț toți prietenii căăă Jess va avea un frațior!!!! ???????? frațior’ are 4 luni în burtică și e sănătos și happy! ❤️ Eu si @raazvanu suntem foaarte fericiți, mai puțin Jessu, care a început să plângă foarte tare când a auzit că e băiețel’ :)) Much much love’, a scris Oana, pe pagina ei de Instagram.

