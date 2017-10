Soția lui Ciprian Tătărușanu, super sexy. Întorci capul chiar și fără să vrei după ea | FOTO

Portarul Ciprian Tătărușanu se poate lăuda că are una dintre cele mai sexy neveste din lumea fotbalului de la noi și nu numai.

Ciprian Tătărușanu, care este portar la echipa FC Nantes, are lângă el o femeie care întoarce privirile oriunde s-ar afla.

Binecunoscutul portar, care a făcut spectacol în vestiarul echipei franceze la care activează în prezent, este căsătorit cu Antoaneta Năstase, care are 29 de ani. Cei doi formează un cuplu din anul 2010. Din povestea lor de dragoste au venit pe lume doi băieți adorabili, Sebastian și Matei.

Antoaneta Năstase, partenera de viață a lui Ciprian Tătărușanu, este considerată una dintre cele mai sexy prezențe și pe bună dreptate.

Are doi copii, dar nici nu s-ar zice că a trecut prin două nașteri.

Antoaneta nu are doar un chip frumos, ci și un trup cu forme fără cusur, pe care și le etalează cu mândrie în costum de baie, fotografiile cu ea atrâgând like după like de la internauți pe rețelele de socializare.

Este o adevărată apariței pe străzile din Nantes, acolo unde locuiește împreună cu partenerul de viață și cei doi băieți ai lor. echipa din nantes, unde activează acum portarul Ciprian Tătărușanu a plătit 2.5 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Fiorentina.

Nevasta lui Ciprian Tătărușanu are o siluetă impecabilă și un trup foarte bine lucrat la sală, după cum se poate vedea din fotografiile în costum de baie pe care le-a făcut publice de-a lungul acestei veri.

Orice ținută pe care o adoptă, fie ea sport sau elegantă, Antoaneta atrage privirile ca un magnet indiferent unde își face apariția.

De altfel, cât timp Tătărușaniu a activat în Italia, presa de acolo a fost cu ochii pe soția sa, pe care au catalogat-o una dintre cele mai sexy neveste de fotbaliști. la fel se întâmplă și în Franța, unde Antoaneta Năstase face furori cu felul în care arată.