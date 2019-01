„Azi, pentru puţin timp, a ieşit soarele în Bucureşti şi m-a făcut să mă gândesc la un moment din viaţa mea când, după multă amărăciune, soarele a răsărit din nou pe strada mea. Nu e un secret pentru nimeni faptul că sunt o femeie fericită, dar nu mereu viaţa mi-a fost lapte şi miere. Am avut inima frântă, am fost blocată într-o situaţie urâtă şi am fost nevoită să înfrunt probleme pe care nu eu le-am provocat, dar am trecut prin toate astea cu speranţa că într-o zi îmi va fi din nou bine', a scris Alice

„Ştiam că merit sa fiu în siguranţă, liniştită şi înconjurată de iubire, iar în momentul în care am simţit că există cea mai mică posibilitate sa o iau de la capăt, am plecat şi nu m-am uitat înapoi nicio secundă. Chiar dacă oferi totul, viaţa poate fi nedreaptă, dar nu trebuie să accepţi şi să te complaci. Ce faci mai departe îţi va trasa destinul. Eu sunt mândră că am reuşit să fac să-mi fie iar bine şi mă bucur că am aflat pe propria piele că, într-adevăr, cea mai mică acţiune pe care o faci spre viaţa pe care ţi-o doreşti, poate să fie un mare pas înainte. Mi-am dorit linişte şi azi am parte de ea din plin', a continuat partenera de viaţă a lui Drăghia.

Postarea aceasta este pentru cei care au nevoie să audă că totul va fi bine. În special, fetelor care îmi scriu că sunt nefericite şi că nu au cu cine să vorbească. Totul va fi bine. Tu poţi să ajungi la starea pe care ţi-o doreşti. Ai în tine forţa necesară să reuşeşti. Plus că va apărea în viaţa ta şi ajutorul de care ai nevoie. Trebuie doar să te setezi pe frecvenţa potrivită. Şi dacă ai fost rănit/ă, te rog să nu răneşti la rândul tău. E un lucru minunat daca reuşeşti să nu-ţi răsfrângi durerea asupra celorlalţi. Înfrunt-o şi iubeşte din nou. E cea mai mare satisfacţie', a încheiat Alice.

Intr-una din serile trecute, Vladimir a avut parte de un moment neplăcut. Drăghia susține că a fost bruscat de jandarmi, ba chiar i s-au rupt hainele, în timpul protestului din fața Ateneului Român, în timpul ceremoniei de preluare a președinției Consiliului UE. De partea cealaltă, jandarmii susțin că Drăghia a fost cel agresiv și a fost amendat cu 200 de lei.

