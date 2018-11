Soțul Biancăi Rus, noi dezvăluiri după scandalul cu artista. „Încontinuu reproșuri, tensiune în casă, certuri”

Bianca Rus și soțul ei, Antonio, sunt în plin scandal la o lună de când au făcut nunta. După ce a fost acuzat că și-a agresat partenera de viață și că i-a luat bijuterii de aur și bani și a plecat de acasă, Antonio a infirmat acest lucru.

Acum, Antonio face noi dezvăluiri și explică care a fost cauza neînțelegerilor din cuplul lor.

„Bianca este foarte supărată că eu am vrut să divorţez în urma unor neînţelegeri… Eu am plecat de acasă şi vă daţi seama, face tot posibilul să mă denigreze şi aurul a rămas la ea în continuare şi banii. Nicio problemă! A ieşit ieri mi se pare la un eveniment şi avea în continuare inelele cumpărate de mine, pe degete. Deci se vede foarte clar, se poate proba. Că nu mi-am luat înapoi nici aurul pe care i l-am cumpărat eu, dar mai ales aurul ei….

A fost foarte ok, ne-am înţeles foarte bine până la cununie. Chestia e că, în ziua cununiei, mama ei a acuzat-o pe mama mea că ar fi împins-o. Când stăteam noi la poze, ar fi vrut să facă poze cu noi şi mama nu i-ar fi dat voie şi ar fi împins-o. Mai târziu am înţeles că a fost o strategie de a lor, ca s-o îndepărteze pe Bianca de mama mea. Să n-o mai iubească, că fosta soacră e foarte geloasă şi nesuportând ca fata ei să se apropie de cineva foarte tare, s-a simţit în pericol.

Oarecum ameninţată, nu ştiu cum să zic… Păi de la asta a pornit tot. Bianca, vă daţi seama, când a auzit, a crezut-o pe mama ei. Ideea e că de atunci s-au răcit relaţiile. Bianca nu a mai suportat-o pe mama, încontinuu reproşuri, tensiune în casă, certuri. Nu am suportat nici eu”, a declarat Antonio pentru postul de televiziune Antena Stars.

„Eu i-am făcut numai bine toată relaţia. Ştiţi că a avut o operaţie de micşorare a stomacului, eu nu am ieşit din casă o lună jumătate, am ajutat-o să se spele, am fost trup şi suflet pentru relaţia asta doar că ele nu au apreciat, ulterior să-mi dau seama că eu m-am însurat cu mama ei, nu cu ea, adică totul depindea numai de mama ei…

I-am făcut un magazin, eu nu am niciun drept acolo pentru că am mers pe încredere. I-am făcut un magazin de haine. În Bucureşti. Ideea e că eu mergând pe încredere n-am intrat în acte, este firma ei. Plus banii de la cununie care sunt câteva mii bune de euro care au rămas la ea. Nu vreau cadourile pe care i le-am luat, nu vreau hainele, nu vreau nici inelele”, a mai spus soțul Biancăi Rus.

