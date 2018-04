Sperietura pe care a tras-o Codin Maticiuc în avion. “Părea genu’ care poate să preia el comanda avionului din tastele alea”

Codin Maticiuc s-a întors de la Dubai, dar a trecut prin emoții din cauza unui pasager pe care el l-a considerat dubios.

Codin Maticiuc, care și-a pierdut bunicul în urmă cu câteva zile, le-a povestit fanilor săi de pe o rețea de socializare, prin ce emoții a trecut în zborul cu avionul de la Dubai spre casă.

Un pasager care a stat mai tot timpul în picioare l-a speriat pe Codin Maticiuc, cel care are un orfelinat în București.

Acesta a crezut că bărbatul respectiv avea ceva din comportamentul unui presupus terorist.

“Vin de la Dubai. Mai exact aseară am aterizat cu… și tot drumul m-a agitat un arabus cu un laptop care stătea numa’ în picioare, vă jur, cu niște căști pe cap și un laptop în brațe unde se făcea că avea niște fișe da’ eu am fost tot drumu agitat ca părea genu’ care poate să preia el comanda avionului din tastele alea.

Vă spun drept, cărăbușul părea d’ala inteligent de-și gândește mișcările înainte ca la șah de se chinuia băiatul ăla in 24 să-l prindă douăzeci și patru de ore minut cu minut și îți dai seama că eu nici nu sunt vreun Jack Bauer.

Normal acum că m-a agitat și faptul ca veneam din Dubai, că dacă veneam de la Londra ma gândeam maxim că-i vreun it-ist care a umblat pe la niște alegeri pentru Putin și Cambridge aia, dar așa? Terorist clar.

Nu m-a ajutat nici faptul că m-am uitat la greu la serialul ala de nu mai știu acum cum îi zice cu agenta Claire și cu roșcățelul soldat american recrutat de teroriști ca să se detoneze. Îl bănuiam pe arabetul inteligent de ce e mai rău.

M-am mai liniștit după ce am trecut de zona Iraqului și a Turciei. Dreapta spre Chișinău n-avea de ce sa facă și la noi în ce sa intre cu avionul, frate, că era joi seara? La Cotroceni nu mai e nimeni. De joi seara începe weekendul, atât pentru Andrei Versace cât și pentru președintele nostru care pleacă la Sibiu.Nici acolo nu poți sa prăvălești un avion mic peste el că nu știi naibii unde săa, are vreo patru case.

Inițial asta era o problemă, apoi s-a aprobat ca disimulare în caz de atac terorist. Nici la Guvern nu vedeam sa fie nimeni la ora la care veneam noi. Și dacă era nu conta, că ala de conduce nu face parte din guvern și deci nu e acolo. Trebuie întâi sa-l găsești și omu’ se ascunde mega bine că se ascunde de furia maselor de mult, îl doare pe el direct in… de un avion mic.

Și unde sa intri cu avionul ăsta joi seara 23.50 să faci pagube. La mall-uri a închis… Doar să intri în ceva striptease sau bordel, da’ e cam degeaba că la noi c…..e nu mor niciodată. Kerosen să treacă de Romania și să ajungă la Paris de unde că e totuși lowcost… Așa ca sa ma … posibil terorist micuț ce ești tu! Stai naibii jos”, a povestit Codin Maticiuc pe internet.