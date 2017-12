Ștefan Bănică vorbește despre cel mai dur lucru care s-a spus despre el. „Mi s-a părut ceva îngrozitor”

Ștefan Bănică Junior a explicat, într-un interviu, care a fost cel mai deranjant lucru pe care l-a citit despre el.

Ștefan Bănică Junior, care anul acesta s-a căsătorit în mare secret cu cântăreața Lavinia Pîrva, a acordat un interviu pentru Formula As.

În cadrul acestuia, Ștefan Bănică Junior a explicat care a fost cel mai dur și neadevărat lucru care s-a scris despre el.

Este vorba de momentul în care a fost acuzat de violență în relația pe care a avut-o cu fosta prezentatoare de televiziune Cristina Țopescu, fiica celebrului comentator sportiv Croistian Țopescu.

„În anii ’90, în presă a apărut un articol care m-a şocat prin neade­vărul lui, un articol foarte urât despre mine şi Cris­tina Ţopescu, cu care formam, la vremea aceea, un cuplu: în esenţă, se vorbea despre violenţa mea. Cre­de-mă: mi s-a părut ceva îngrozitor, o formă de a intra cu bocancii în viaţa intimă a unui om, mai ales că tot ceea ce era scris acolo era, de la cap la coadă, o minciună sfruntată. Mă tot întrebam: „De ce? De ce?”

Mai târziu, am înţeles: nişte oameni trebuie să vândă nişte ziare şi subiectele nu trebuie să fie neapărat adevărate. Dar, de atunci, am devenit mai reticent sau, dacă vrei, mi-am apărat şi mai mult viaţa personală. Pentru că modelele mele, în viaţă, au fost mereu acelea ale unor oameni iubiţi şi respectaţi pentru ceea ce făceau sau fac în pro­fesia lor. Şi azi îl ascult şi-l apreciez pe Elton John, pentru ce-mi transmite muzical, nu pentru orien­ta­rea lui sexuală. Îl apreciez pe Kevin Spacey, pentru interpretarea lui actoricească, nu mă interesează scandalul în care e implicat. Îl apreciez pe Marlon Brando, pentru rolurile lui din filme, nu pentru felul în care şi-a trăit viaţa personală. Aşa sunt eu cons­truit.

Realizez curiozitatea publicului, dar nu înţeleg excesul de zel al unor publicaţii pentru astfel de su­biecte. Nu refuz să vorbesc despre lucruri normale, dar nici nu sunt dispus să hrănesc acel soi de curio­zitate. Şi artistul, de orice fel ar fi el, când intră pe uşa casei, e tot un om normal. De ce să mă inte­re­seze ce face omul ăla acasă, când ceea ce-mi oferă el, în pro­fesie, e infinit mai bogat, în toate nuanţele po­si­bi­le ale scării emoţionale? Ştiu că ăsta e trend-ul acum, inclusiv în televiziune, unde aproape că nu mai există programe de divertisment clasice, ci doar reality-show-uri, dar eu îmi păstrez părerea şi-mi văd de-ale mele. Ştiu că unii ar putea să spună des­pre mine că nu sunt deschis la nou. Ba sunt deschis la tot ce e nou, dar aleg ce mi se pare curat şi intere­sant”, a declarat Ștefan Bănică Junior.

În ceea ce privește discreția referitor la viața personală, artistul a afirmat:

„Unii au spus că e o chestie de îngâmfare, de superioritate. Or, lucrurile nu stau deloc aşa. Am fost „ajutat” şi de presa tabloidă, ajungându-se ca unii oameni neinformaţi să gân­dească astfel, total fără motiv. Dar, până la urmă, fiecare e li­ber să creadă ce vrea. Am ajuns la concluzia că nu trebuie să fii nimic altceva decât ceea ce eşti şi nu trebuie să demonstrezi ni­mănui nimic. E adevărat, publi­citatea e nece­sară în profesia mea. Oamenii trebuie să ştie de tine, de ceea ce faci. Că – vorba lu’ tata – dacă reciţi sau cânţi în baie, în afară de tine şi de oglindă, alţi martori n-o să ai. Dar să te foloseşti de viaţa personală, să dai detalii in­time ca să-ţi creşti popu­la­ritatea, asta nu-mi place!”.