Ștefan de la Exatlon face dezvăluiri intime. “Nu am mai avut nicio legătură cu o femeie de când…”

Ștefan Floroaica a fost unul dintre componenții echipei Războinicilor de la concursul Exatlon România. Acesta a fost părăsit de iubita sa chiar în timp ce se afla încă în competiția desfășurată în Republica Dominicană.

Ștefan Floroaica a făcut acum dezvăluiri despre viața sa intimă.

“Nu am mai avut nicio legătură cu o femeie de când am intrat în competiție. Acolo am stat cinci luni, și după cum bine știți, nu ne era gândul la relații de acest gen, în plus, nici nu mi-a stat capul la așa ceva. Mă gândeam la trasee, la concurs în general și nu la vreo reprezentantă a sexului frumos.

Iar, de când m-am întors, nu am avut timp de nimic, am dat examene, m-am întâlnit cu familia și cu prietenii, a fost o întreagă nebunie. Așadar, dacă se face o socoteală simplă, se poate ajunge și la o concluzie”, a declarat Ștefan Floroaica, potrivit wowbiz.ro.

“Înainte să plec în Republica Dominicană, aveam o prietenă, însă nu i-am cerut să mă aștepte. Ar fi fost nedrept față de ea să îi impun să stea singură atâtea luni, astfel că am lăsat-o să aleagă. Pot spune chiar că a luat o decizie radicală. În concluzie, răspunsul este acela că nu am pe nimeni în viață mea acum”, a mai spus el.

